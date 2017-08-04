Адвоката фигуранта дела о теракте в Петербурге несколько часов удерживали в СИЗО, требуя отдать записи

Медиазона
08:07, 4 августа 2017
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Адвоката Ольгу Динзе, представляющую интересы фигуранта дела о теракте в Петербурге Акрама Азимова, несколько часов не выпускали из СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на супруга адвоката Дмитрия Динзе, представляющего интересы брата Акрама Азимова — Аброра.

Как написал Динзе в фейсбуке, руководство следственного изолятора требовало у его супруги отдать записи, переданные ей Азимовым.

«Кроме незаконного удержания ее в СИЗО, прямо при ней руководство изолятора угрожало карцером и проблемами клиенту Акраму Азимову, который поддержал адвоката и попросил не отдавать записи работникам СИЗО», — сообщил Динзе.

Ольгу Динзе, сообщил ее супруг, не отпускали из СИЗО около трех часов, однако записи она так и не отдала.

Дмитрий Динзе опубликовал фото акта, составленного сотрудниками СИЗО по факту произошедшего, в котором говорится о передаче адвокату подзащитным «рукописных листов неизвестного содержания» сообщат в прокуратуру.

«Всю ситуацию мы связываем с местью работников СИЗО за борьбу по непосещению оперативными сотрудниками ФСБ наших клиентов, которые сломали в настоящее время Аброра Азимова, но не сломали Акрама, по показаниям адвокатам, связанным с секретной тюрьмой ФСБ», — написал Динзе.

Акраму и Аброру Азимовым предъявлены обвинения по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в начале апреля, в результате которого погибли 15 человек, не считая смертника, около 90 человек пострадали. Аброра Азимова следствие считает организатором теракта.
Братья Азимовы заявили, что их держали в «секретной тюрьме ФСБ» в Подмосковье, где подвергали пыткам, а лишь затем правоохранительные органы официально объявили об их задержании. Жалоба на пытки, как сообщалось, была подана в ЕСПЧ. Впоследствии, по словам адвокатов задержанных, их под угрозой расправы над родственниками заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме ФСБ».
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