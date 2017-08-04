Адвоката фигуранта дела о теракте в Петербурге несколько часов удерживали в СИЗО, требуя отдать записи

Адвоката Ольгу Динзе, представляющую интересы фигуранта дела о теракте в Петербурге Акрама Азимова, несколько часов не выпускали из СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на супруга адвоката Дмитрия Динзе, представляющего интересы брата Акрама Азимова — Аброра.

Как написал Динзе в фейсбуке, руководство следственного изолятора требовало у его супруги отдать записи, переданные ей Азимовым.

«Кроме незаконного удержания ее в СИЗО, прямо при ней руководство изолятора угрожало карцером и проблемами клиенту Акраму Азимову, который поддержал адвоката и попросил не отдавать записи работникам СИЗО», — сообщил Динзе.

Ольгу Динзе, сообщил ее супруг, не отпускали из СИЗО около трех часов, однако записи она так и не отдала.

Дмитрий Динзе опубликовал фото акта, составленного сотрудниками СИЗО по факту произошедшего, в котором говорится о передаче адвокату подзащитным «рукописных листов неизвестного содержания» сообщат в прокуратуру.

«Всю ситуацию мы связываем с местью работников СИЗО за борьбу по непосещению оперативными сотрудниками ФСБ наших клиентов, которые сломали в настоящее время Аброра Азимова, но не сломали Акрама, по показаниям адвокатам, связанным с секретной тюрьмой ФСБ», — написал Динзе.