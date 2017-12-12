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«Неправильно, когда люди с особым статусом запросто могут быть арестованы». Генпрокурор Чайка — о деле сенатора Керимова

Интерфакс
19:25, 12 декабря 2017
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Генпрокурор России Юрий Чайка назвал неправильной ситуацию, при которой «люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы». Так он прокомментировал задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

«На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек», — заявил генпрокурор.

Практику ареста людей с «особым статусом» Чайка назвал «не совсем правильной» даже при подозрениях в «каком-то тяжком преступлении».

Заявление генпрокурора РФ было сделано во французском Лионе, где он посетил штаб-квартиру Интерпола.

Чайка заявил, что при совершении гражданином РФ преступления на территории другой страны Россия «вправе затребовать материалы уголовного дела» для привлечения его к ответственности на своей территории. По его словам, такой запрос по делу Керимова уже подготовлен.

Российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу. Сейчас Сулейман Керимов находится на свободе, но ему запрещено покидать пределы региона Приморские Альпы. Суд установил ему залог в 40 миллионов евро.
Представители МИД России назвали незаконным задержание Керимова, ссылаясь на наличие у него дипломатического паспорта и якобы существующий у него дипломатический иммунитет. На самом деле неприкосновенности у Керимова не было. В поддержку Керимова было отправлено письмо на имя президента Франции.
В декабре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесе семьи Юрия Чайки и о связях сотрудников прокуратуры с бандой Цапков. Чайка назвал обвинения из фильма ложью и обвинил в заказе расследования Уильяма Браудера и иностранные спецслужбы.

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