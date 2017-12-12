Генпрокурор России Юрий Чайка назвал неправильной ситуацию, при которой «люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы». Так он прокомментировал задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

«На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек», — заявил генпрокурор.

Практику ареста людей с «особым статусом» Чайка назвал «не совсем правильной» даже при подозрениях в «каком-то тяжком преступлении».

Заявление генпрокурора РФ было сделано во французском Лионе, где он посетил штаб-квартиру Интерпола.

Чайка заявил, что при совершении гражданином РФ преступления на территории другой страны Россия «вправе затребовать материалы уголовного дела» для привлечения его к ответственности на своей территории. По его словам, такой запрос по делу Керимова уже подготовлен.