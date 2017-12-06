Французский суд увеличил залог для Сулеймана Керимова до 40 миллионов евро

Суд во Франции ужесточил условия подписки о невыезде для российского сенатора Сулеймана Керимова. Залог, который должен внести Керимов, увеличен с 5 до 40 миллионов евро, рассказал представитель прокуратуры.

При этом прокурор Жан-Мишель Прэтр ранее настаивал, чтобы подписку о невыезде заменили арестом, либо назначили залог 50 миллионов евро.

Сейчас Керимову уже нельзя покидать пределы региона Приморские Альпы.