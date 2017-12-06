Французский суд увеличил залог для Сулеймана Керимова до 40 миллионов евро
Суд во Франции ужесточил условия подписки о невыезде для российского сенатора Сулеймана Керимова. Залог, который должен внести Керимов, увеличен с 5 до 40 миллионов евро, рассказал представитель прокуратуры.
При этом прокурор Жан-Мишель Прэтр ранее настаивал, чтобы подписку о невыезде заменили арестом, либо назначили залог 50 миллионов евро.
Сейчас Керимову уже нельзя покидать пределы региона Приморские Альпы.
Керимов был задержан 20 ноября, когда он прилетел в Ниццу. Следствие полагает, что он уклонился от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро, покупая виллы на Лазурном берегу.
Помимо этого Прэтр заявлял, что Керимов чемоданами ввозил наличные деньги во Францию. Общий объем наличности прокурор оценил в 500-750 миллионов евро. По делу Керимова также задержаны местные агенты недвижимости и сотрудники вилл.