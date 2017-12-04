Российские кавалеры ордена Почетного легиона написали письмо в защиту Сулеймана Керимова

Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного легиона написали письмо президенту Франции в поддержку сенатора Сулеймана Керимова.

Авторы письма, копия которого есть в распоряжении ТАСС, отмечают большие заслуги Керимова в сфере благотворительности, а также указывают, что после автоаварии сенатору необходимо «постоянное комплексное лечение».

Подписавшие письмо просят, чтобы «французские официальные органы обращались с Керимовым, исходя из того, что его основным принципом является полное соблюдение французских законов», относились «с человечностью и гуманизмом, чтобы его жизнь не подвергалась опасности, чтобы ему было позволено вернуться к врачебной помощи, необходимой для поддержания его жизни», чтобы он мог воссоединиться с его семьей.

Кроме того, авторы письма рассчитывают на то, что Керимову «было бы оказано должное уважение как высшему государственному деятелю Российской Федерации и чтобы ему было позволено продолжить свою работу в Совете Федерации».

Подписи под обращением поставили: бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава Сбербанка Герман Греф, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, бывший генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, экс-президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет.