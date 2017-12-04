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Российские кавалеры ордена Почетного легиона написали письмо в защиту Сулеймана Керимова

ТАСС
13:48, 4 декабря 2017
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Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного легиона написали письмо президенту Франции в поддержку сенатора Сулеймана Керимова.

Авторы письма, копия которого есть в распоряжении ТАСС, отмечают большие заслуги Керимова в сфере благотворительности, а также указывают, что после автоаварии сенатору необходимо «постоянное комплексное лечение».

Подписавшие письмо просят, чтобы «французские официальные органы обращались с Керимовым, исходя из того, что его основным принципом является полное соблюдение французских законов», относились «с человечностью и гуманизмом, чтобы его жизнь не подвергалась опасности, чтобы ему было позволено вернуться к врачебной помощи, необходимой для поддержания его жизни», чтобы он мог воссоединиться с его семьей.

Кроме того, авторы письма рассчитывают на то, что Керимову «было бы оказано должное уважение как высшему государственному деятелю Российской Федерации и чтобы ему было позволено продолжить свою работу в Совете Федерации».

Подписи под обращением поставили: бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава Сбербанка Герман Греф, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, бывший генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, экс-президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет.

«Заверяем, что Керимов будет всецело сотрудничать со следствием. Мы готовы предоставить любые другие гарантии, которые будут необходимы для того, чтобы обеспечить достойное и гуманное обращение с господином Каримовым», — подчеркивают подписанты.

ТАСС
Бизнесмен, член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. Правоохранительные органы Франции предъявили ему обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег. Сенатора отпустили под залог 5 миллионов евро, но ему запретили покидать Францию.
По данным источников AFP во французской прокуратуре, Керимова подозревают в неуплате налогов на сумму 400 миллионов евро.
Российские официальные лица и МИД потребовали от Франции разъяснений по поводу задержания Керимова, напоминая, что у него, как у сенатора, есть дипломатический паспорт. МИД Франции, в свою очередь, указал, что иммунитетом Керимов пользовался бы только в том случае, если посещал страну в составе официальной делегации, а не с личным визитом.

Дело Керимова

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