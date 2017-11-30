Керимова заподозрили в неуплате 400 миллионов евро налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции заподозрили в уклонении от уплаты в общей сложности 400 миллионов евро налогов. Об этом со ссылкой на неназванные источники в прокуратуре сообщает Agence France-Presse.

Речь идет о неуплате налогов при покупке пяти вилл, начиная с 2006 года. Собеседник агентства рассказал, что часть денег, 40 миллионов евро, была выплачена наличными после снятия со счетов в Швейцарии и Монако.

В рамках этого же дела была задержана агент по продаже недвижимости, имя которой не приводится. По делу также допрошены двое архитекторов, ландшафтный дизайнер и управляющий виллами Керимова Седрик Фожру. Фожру отпустили после задержания под залог 140 тысяч евро.

Прокуратура обжаловала освобождение Фожру и самого Керимова под залог, слушания назначены на 5 декабря.