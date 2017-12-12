Дуров объявил об открытии офиса Telegram в Дубае

Bloomberg
07:44, 12 декабря 2017
Надежный источник

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что новый офис компании расположен в Дубае. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Офис расположен в одной из башен Dubai Media City на 23-м этаже напротив насыпного острова Пальма Джумейра.

Дуров объяснил, что выбрал Дубай в том числе из-за нулевых налогов. «Многие на Западе не понимают, насколько налоги ограничивают возможности. Иногда приходится платить до половины от своих доходов, а значит ты, по сути, работаешь на правительство 180 дней в году», — заметил предприниматель.

«Если бы я был геем, тут мне было бы немного сложнее», — добавил Дуров, напоминая о консерватизме в ОАЭ. Он также заметил, что у него нет нужды постоянно пить алкоголь или есть свинину, поэтому законы страны не доставляют ему проблем.

Хотя создатели более крупных конкурентов, таких как WhatsApp и Skype, продали свои разработки, Дуров говорит, что продолжит отказываться от предложений, которые он получает от ведущих бизнесменов Кремниевой Долины. Он не называет имена, но говорит, что они оценивали Telegram в 3-5 миллиардов долларов. «Даже за 20 миллиардов долларов он [Telegram] не продается. Это пожизненная гарантия», — сказал Дуров (англ. яз.).

Bloomberg
Дубай ранее уже называли в числе мест, где Дуров может открыть постоянный офис Telegram. Сообщалось также о желании Дурова переехать в Ирландию. При этом у самого предпринимателя есть паспорт островного государства Сент-Китс и Невис.
Бывший сотрудник созданной Дуровым соцсети «ВКонтакте», а затем и Telegram Антон Розенберг заявлял, что до последнего времени офис мессенджера располагался в доме Зингера в центре Санкт-Петербурга.

Россия против Telegram

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме