Дуров объявил об открытии офиса Telegram в Дубае

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что новый офис компании расположен в Дубае. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Офис расположен в одной из башен Dubai Media City на 23-м этаже напротив насыпного острова Пальма Джумейра.

Дуров объяснил, что выбрал Дубай в том числе из-за нулевых налогов. «Многие на Западе не понимают, насколько налоги ограничивают возможности. Иногда приходится платить до половины от своих доходов, а значит ты, по сути, работаешь на правительство 180 дней в году», — заметил предприниматель.

«Если бы я был геем, тут мне было бы немного сложнее», — добавил Дуров, напоминая о консерватизме в ОАЭ. Он также заметил, что у него нет нужды постоянно пить алкоголь или есть свинину, поэтому законы страны не доставляют ему проблем.