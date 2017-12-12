Дуров объявил об открытии офиса Telegram в Дубае
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что новый офис компании расположен в Дубае. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
Офис расположен в одной из башен Dubai Media City на 23-м этаже напротив насыпного острова Пальма Джумейра.
Дуров объяснил, что выбрал Дубай в том числе из-за нулевых налогов. «Многие на Западе не понимают, насколько налоги ограничивают возможности. Иногда приходится платить до половины от своих доходов, а значит ты, по сути, работаешь на правительство 180 дней в году», — заметил предприниматель.
«Если бы я был геем, тут мне было бы немного сложнее», — добавил Дуров, напоминая о консерватизме в ОАЭ. Он также заметил, что у него нет нужды постоянно пить алкоголь или есть свинину, поэтому законы страны не доставляют ему проблем.
Хотя создатели более крупных конкурентов, таких как WhatsApp и Skype, продали свои разработки, Дуров говорит, что продолжит отказываться от предложений, которые он получает от ведущих бизнесменов Кремниевой Долины. Он не называет имена, но говорит, что они оценивали Telegram в 3-5 миллиардов долларов. «Даже за 20 миллиардов долларов он [Telegram] не продается. Это пожизненная гарантия», — сказал Дуров (англ. яз.).