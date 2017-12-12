Активисту SERB дали восемь суток ареста за нападение на выставку Джока Стерджеса

Он был признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) за то, что облил неизвестной жидкостью одну из фотографий на выставке Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». Двое суток, которые Петрунько уже провел после задержания в отделе полиции, были зачтены в срок его административного ареста.

47-летний гражданин Украины Александр Петрунько уже дважды устраивал провокации на выставке Джока Стерджеса в московском центре фотографии имени братьев Люмьер. В сентябре 2016 года активист SERB облил мочой одну из работ на выставке, за что получил семь суток ареста.

После инцидента выставка была закрыта. Организаторов заподозрили в распространении детской порнографии. Следственный комитет в течение года вел проверку, но в итоге вынес постановление в отказе в возбуждении уголовного дела.

8 декабря 2017 года Петрунько явился на повторное открытие выставки и снова облил фото пахучей жидкостью.

Александра Петрунько также называли человеком, который весной 2017 года облил зеленкой Алексея Навального, повредив ему глаз.