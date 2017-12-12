Активисту SERB дали восемь суток ареста за нападение на выставку Джока Стерджеса
Замоскворецкий суд Москвы назначил восемь суток административного ареста активисту движения SERB Александру Петрунько. сообщает «Интерфакс».
Он был признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) за то, что облил неизвестной жидкостью одну из фотографий на выставке Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». Двое суток, которые Петрунько уже провел после задержания в отделе полиции, были зачтены в срок его административного ареста.
47-летний гражданин Украины Александр Петрунько уже дважды устраивал провокации на выставке Джока Стерджеса в московском центре фотографии имени братьев Люмьер. В сентябре 2016 года активист SERB облил мочой одну из работ на выставке, за что получил семь суток ареста.
После инцидента выставка была закрыта. Организаторов заподозрили в распространении детской порнографии. Следственный комитет в течение года вел проверку, но в итоге вынес постановление в отказе в возбуждении уголовного дела.
8 декабря 2017 года Петрунько явился на повторное открытие выставки и снова облил фото пахучей жидкостью.
Александра Петрунько также называли человеком, который весной 2017 года облил зеленкой Алексея Навального, повредив ему глаз.