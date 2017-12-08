Купили подарки? Уже пора! Карточки «Медузы» и «Республики»

Задержанным на выставке Джока Стерджеса оказался активист SERB

Интерфакс
16:21, 8 декабря 2017
Надежный источник

На выставке Джока Стерджеса, где в день открытия одну из фотографий облили неизвестной жидкостью, задержали активистов движения SERB. 

По словам члена SERB Игоря Брумеля, задержан был, в частности, Александр Петрунько, который облил фотографию Стерджеса мочой на выставке в 2016 году. По словам Брумеля, к нему едет адвокат.

В московской полиции сообщили, не называя фамилии задержанного, что это «ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение 47-летний гражданин» (Александру Петрунько 47 лет, он родился, по имеющимся данным, в 1970 году. — прим. «Медузы»). На него составили административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

Мужчина, обливший жидкостью фотографию Стерджеса, носил парик, шарф и очки, поэтому по фотографиям и видео нельзя определить, был ли это Петрунько. Игорь Брумель заявил «Новой газете», что активисты SERB не причастны к инциденту, а «просто пришли проконтролировать».

Выставка фотографа Джока Стерджеса открылась в московском центре фотографии имени братьев Люмьер во второй раз. В сентябре 2016 года ее закрыли после того, как члены организации «Офицеры России» якобы после «многочисленных жалоб» на детскую порнографию заблокировали вход на выставку.
В день закрытия выставки журналистов, которые собрались у здания, пустили посмотреть фотографии. Вместе с ними туда зашел активист SERB Александр Петрунько и облил одну из работ в мочой. Его арестовали на семь суток.
Александра Петрунько называли человеком, который весной 2017 года облил зеленкой Алексея Навального, повредив оппозиционеру глаз. Петрунько и другие активисты SERB отрицают, что участвовали в нападении, хотя некоторые из них точно присутствовали при происходящем.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме