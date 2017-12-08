Задержанным на выставке Джока Стерджеса оказался активист SERB

На выставке Джока Стерджеса, где в день открытия одну из фотографий облили неизвестной жидкостью, задержали активистов движения SERB.

По словам члена SERB Игоря Брумеля, задержан был, в частности, Александр Петрунько, который облил фотографию Стерджеса мочой на выставке в 2016 году. По словам Брумеля, к нему едет адвокат.

В московской полиции сообщили, не называя фамилии задержанного, что это «ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение 47-летний гражданин» (Александру Петрунько 47 лет, он родился, по имеющимся данным, в 1970 году. — прим. «Медузы»). На него составили административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

Мужчина, обливший жидкостью фотографию Стерджеса, носил парик, шарф и очки, поэтому по фотографиям и видео нельзя определить, был ли это Петрунько. Игорь Брумель заявил «Новой газете», что активисты SERB не причастны к инциденту, а «просто пришли проконтролировать».