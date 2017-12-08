Фотографию Джока Стерджеса в первый день работы выставки в Москве облили неизвестной жидкостью
Одну из фотографий Джока Стерджеса, выставка которого открылась в Москве 8 декабря, облили неизвестной жидкостью, сообщает «Коммерсант».
Пахучую жидкость, по данным корреспондента издания, вылил на фотографию мужчина в женской одежде. О какой именно жидкости идет речь, неясно.
Юрист центра фотографии имени братьев Люмьер Алексей Карнов сообщил «Медузе», что обливший фотографию человек задержан и доставлен в ОВД «Якиманка».
При этом на видеозаписи с места происшествия видно, что мужчина в женской одежде, обливший фотографию, спокойно перемещается по выставочному залу в сопровождении камер.
Выставка Джока Стерджеса первый раз открылась в московском Центре братьев Люмьер осенью 2016 года. Тогда активист прокремлевского движения SERB Александр Петрунько облил одну из фотографий мочой. Представители организации «Офицеры России» блокировали вход на выставку, а сенатор Елена Мизулина и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пожаловались в правоохранительные органы на «педофильские» снимки Стерджеса.
Следственный комитет России в течение года проверял снимки Стерджеса на предмет детской порнографии, но не обнаружил причин для возбуждения уголовного дела.