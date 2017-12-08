Фотографию Джока Стерджеса в первый день работы выставки в Москве облили неизвестной жидкостью

Одну из фотографий Джока Стерджеса, выставка которого открылась в Москве 8 декабря, облили неизвестной жидкостью, сообщает «Коммерсант».

Пахучую жидкость, по данным корреспондента издания, вылил на фотографию мужчина в женской одежде. О какой именно жидкости идет речь, неясно.

Юрист центра фотографии имени братьев Люмьер Алексей Карнов сообщил «Медузе», что обливший фотографию человек задержан и доставлен в ОВД «Якиманка».

При этом на видеозаписи с места происшествия видно, что мужчина в женской одежде, обливший фотографию, спокойно перемещается по выставочному залу в сопровождении камер.