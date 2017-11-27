В Москве снова откроется выставка Джока Стерджеса. СК целый год искал в ней порнографию. Не нашел

Meduza
06:05, 27 ноября 2017
Надежный источник

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер 8 декабря откроется выставка американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». В экспозицию войдут 32 фотографии семей нудистов из Франции, США и Ирландии, которых автор снимал с 1970-х годов.

Эти же фотографии выставлялись в Центре в сентябре 2016-го. Но тогда экспозиция через две недели после начала работы была закрыта. 25 сентября активисты организации «Офицеры России» заблокировали вход в Центр имени братьев Люмьер.

Следственный комитет России в течение года проверял снимки Стерджеса на предмет детской порнографии. По итогам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (копия этого документа есть в распоряжении «Медузы»).

Экспертиза показала, что представленные на выставке фотографии «относятся к категории художественных ценностей и порнографией не являются». В экспертизе также говорится, что снимки «демонстрируют создание художественных образов, не направленных на стимуляцию сексуального влечения», а бурную реакцию фотографии вызвали у той части публики, «у которой гипертрофированный общественный темперамент пришел в опасный резонанс с невежеством».

Помимо снимков Джока Стерджеса, в Центре имени братьев Люмьер покажут репортажи СМИ о выставке и следственные материалы. На «Медузе» вышло интервью с главным куратором центра Люмьер Натальей Григорьевой-Литвинской.

В 2016 году выставку «Джок Стерджес. Без смущения» закрыли примерно через две недели после начала ее работы. Причиной послужили жалобы члена Совета Федерации Елены Мизулиной и уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, которые сочли снимки американского фотографа «педофильскими».
Во время выставки член прокремлевского движения SERB Александр Петрунько облил фотографии Джока Стерджеса мочой. Петрунько дали семь суток ареста за мелкое хулиганство.

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