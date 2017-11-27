В Москве снова откроется выставка Джока Стерджеса. СК целый год искал в ней порнографию. Не нашел

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер 8 декабря откроется выставка американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». В экспозицию войдут 32 фотографии семей нудистов из Франции, США и Ирландии, которых автор снимал с 1970-х годов.

Эти же фотографии выставлялись в Центре в сентябре 2016-го. Но тогда экспозиция через две недели после начала работы была закрыта. 25 сентября активисты организации «Офицеры России» заблокировали вход в Центр имени братьев Люмьер.

Следственный комитет России в течение года проверял снимки Стерджеса на предмет детской порнографии. По итогам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (копия этого документа есть в распоряжении «Медузы»).

Экспертиза показала, что представленные на выставке фотографии «относятся к категории художественных ценностей и порнографией не являются». В экспертизе также говорится, что снимки «демонстрируют создание художественных образов, не направленных на стимуляцию сексуального влечения», а бурную реакцию фотографии вызвали у той части публики, «у которой гипертрофированный общественный темперамент пришел в опасный резонанс с невежеством».

Помимо снимков Джока Стерджеса, в Центре имени братьев Люмьер покажут репортажи СМИ о выставке и следственные материалы. На «Медузе» вышло интервью с главным куратором центра Люмьер Натальей Григорьевой-Литвинской.