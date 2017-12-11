Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду голливудской Ассоциации иностранной прессы — «Золотой глобус».

На награду за лучший драматический фильм номинированы: «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Секретное досье», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лидирует по числу номинаций на «Золотой глобус». Фильм претендует на награды в семи категориях. По шесть номинаций у «Секретного досье» (режиссер Стивен Спилберг) и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» (режиссер Мартин Макдона).

На «Глобус» в категории «Лучший комедийный фильм» выдвинуты: «Горе-творец», «Прочь», «Величайший шоумен», «Ледяная стерва» и «Леди Берд».

В номинации «лучший минисериал» представлены: «Вражда», «Большая маленькая ложь», «Грешница», «Фарго» и «Вершина озера: Китайская девушка».

На награду за лучший драматический сериал претендуют: «Корона», «Рассказ служанки», «Очень странные дела», «Это мы» и «Игра престолов».

В номинации «лучший комедийный сериал» на соискание «Глобусов» выдвинуты: «Черная комедия», «Удивительная миссис Майзел», «Мастер не на все руки», SMILF и «Уилл и Грейс».

На «Глобус» за лучший фильм на иностранном языке претендует, в числе прочих, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.