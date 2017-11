Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма «Секретное досье» Стивена Спилберга. В картине рассказывается о журналистах The New York Times и The Washington Post, у которых оказались секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме.

The Post | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX 20th Century Fox

Главные роли в «Секретном досье» исполнили Том Хэнкс (он играет бывшего главного редактора The Washington Post Бена Брэдли) и Мерил Стрип (издатель той же газеты Кэй Грэм). «Кинопоиск» называет этот фильм «одним из самых верных кандидатов на премию „Оскар“».

В России премьера «Секретного досье» запланирована на 1 февраля 2018 года.