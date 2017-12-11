«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой глобус»
Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на кинопремию «Золотой глобус» за лучшую картину на иностранном языке.
Конкуренцию картине Звягинцева составит фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» о геноциде в Камбодже, чилийская драма о трансгендере «Фантастическая женщина», немецкий фильм «Из ниоткуда» об оставшейся без семьи девушке и шведская драма «Квадрат», получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
«Золотой глобус» считается одной из наиболее престижных кинопремий в мире. Зачастую многие из фильмов, номинированных на «Золотой глобус», затем выдвигаются на «Оскар».
Андрей Звягинцев в 2014 году получил «Золотой глобус» за фильм «Левиафан». С той же картиной он номинировался на «Оскар», но не победил.
В сентябре 2017 года стало известно, что Россия выдвинет на «Оскар» картину Звягинцева «Нелюбовь».