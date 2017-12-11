«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой глобус»

Конкуренцию картине Звягинцева составит фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» о геноциде в Камбодже, чилийская драма о трансгендере «Фантастическая женщина», немецкий фильм «Из ниоткуда» об оставшейся без семьи девушке и шведская драма «Квадрат», получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на кинопремию «Золотой глобус» за лучшую картину на иностранном языке.

«Золотой глобус» считается одной из наиболее престижных кинопремий в мире. Зачастую многие из фильмов, номинированных на «Золотой глобус», затем выдвигаются на «Оскар».

Андрей Звягинцев в 2014 году получил «Золотой глобус» за фильм «Левиафан». С той же картиной он номинировался на «Оскар», но не победил.

В сентябре 2017 года стало известно, что Россия выдвинет на «Оскар» картину Звягинцева «Нелюбовь».