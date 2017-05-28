«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Трансляция церемонии идет на YouTube.
Cérémonie du Palmarès / Awards Ceremony #Cannes2017 pic.twitter.com/fMIUtQx4an— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 28, 2017
Диана Крюгер признана лучшей актрисой за свою роль в «Затемнении» Фатиха Акина. Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший в «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси.
София Коппола получила приз за лучшую режиссуру, она была представлена в конкурсе фильмом «Роковое искушение».
«Нелюбовь» рассказывает о мальчике, который сбегает от разводящихся родителей. Главные роли в фильме исполнили Алексей Розин, Марьяна Спивак и Матвей Новиков. В России картина выйдет в прокат 1 июня.
В 2017 году Каннский кинофестиваль прошел в 70-й раз. В основной программе представлены 19 картин, помимо Звягинцева в конкурсе также участвует Сергей Лозница с картиной «Кроткая».
Ранее фильм «Теснота» россиянина Кантемира Балагова получил на фестивале приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Картина также представлена в категории «Особый взгляд», в которой приз получил фильм «Непокорный» иранца Мохаммада Расулофа.