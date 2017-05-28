«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля

Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Трансляция церемонии идет на YouTube.

Cérémonie du Palmarès / Awards Ceremony #Cannes2017 pic.twitter.com/fMIUtQx4an — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 28, 2017

Диана Крюгер признана лучшей актрисой за свою роль в «Затемнении» Фатиха Акина. Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший в «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси.

София Коппола получила приз за лучшую режиссуру, она была представлена в конкурсе фильмом «Роковое искушение».