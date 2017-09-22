«Нелюбовь» выдвинута на «Оскар»: почему это правильно? Объясняет Антон Долин

Российский оскаровский комитет 21 сентября решил выдвинуть на премию «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», психологический триллер и высказывание о гражданском обществе. В Каннах картина считалась фаворитом, но в итоге получила приз жюри . Кинокритик «Медузы» Антон Долин объясняет, почему комитет, отправив в Штаты именно фильм Звягинцева, поступил правильно.

Выбор «Нелюбви» в качестве фильма, представляющего Россию для Американской академии, — единственно верный. И дело здесь вовсе не в художественных достоинствах картины, по поводу которых могут существовать разногласия, а в ряде объективных факторов.

Во-первых, из всех фильмов, которые рассматривал российский оскаровский комитет («Матильда», «Аритмия», «Теснота» и т. д.), реальные шансы имеет лишь тот, за которым стоит влиятельный американский прокатчик-лоббист . В случае «Нелюбви» это мощная компания Sony Classics, многие фильмы которой уже попадали в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» и побеждали в ней: в частности, иранский «Развод Надера и Симин», французская «Любовь», венгерский «Сын Саула». Они же прокатывали в Штатах «Левиафан».

Не каждый год в России снимаются картины, которыми может заинтересоваться столь сильный прокатчик, но в тот год, когда такой фильм есть, пренебречь этим просто нелепо. Известны случаи, когда российские картины, не имеющие подобной поддержки, были «выдвинуты» на «Оскар» и вовсе не увидены академиками. В такой ситуации шансы на успех равны нулю.

Во-вторых, даже если бы у каждой из рассматриваемых в этом году картин был прокатчик из США, ни у кого нет такого послужного списка, как у Андрея Звягинцева . Его предыдущий фильм «Левиафан» получил «Золотой глобус» и попал в «оскаровскую» номинацию. Того же самого нельзя сказать больше ни об одном из претендентов.

Другими словами, если мы хотим, чтобы Россия получила «Оскар», необходимо отправлять за ним Звягинцева. Если же мы бы отправили любого другого, этот жест можно было прочитать единственным образом: «Оскар» нам не нужен.

Нелюбовь — трейлер SonyPicturesRU