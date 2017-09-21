Россия выдвинет на «Оскар» фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева

Российский оскаровский комитет выдвинет на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» картину «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Об этом рассказал продюсер фильма Александр Роднянский.

«Нелюбовь» рассказывает о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. Фильм вышел в прокат 1 июня.

В мае на 70-м Каннском кинофестивале «Нелюбовь» получила приз жюри.

В 2016 году Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Рай» Андрея Кончаловского. Приз за лучший иностранный фильм получил «Коммивояжер» иранца Асгара Фархади