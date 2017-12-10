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«Не будет фильма против русских!» На «Артдокфесте» активисты SERB сорвали показ фильма про Донбасс

Мария Алехина
10:07, 10 декабря 2017
Надежный источник
Обновление. Лидер движения SERB Игорь Бекетов сказал «Интерфаксу», что полиция задержала его и еще двоих активистов за срыв показа в «Октябре».

10 декабря в Москве на фестивале «Артдокфест» во время показа фильма про войну на Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и сорвали мероприятие. Инцидент произошел в кинотеатре «Октябрь» вскоре после начала показа документального фильма «Полет пули», снятого режиссером Беатой Бубенец.

По свидетельству очевидцев, ворвавшиеся в кинозал люди загородили экран с криками «Не будет фильма против русских!», разлили пахучую жидкость и принялись угрожать зрителям. Спустя некоторое время нарушителей порядка вывели из зала полицейские под аплодисменты посетителей сеанса.

После случившегося руководитель фестиваля Виталий Манский объявил зрителям, что показ не состоится.

Накануне, 9 декабря, во время премьерного показа фильма в здание кинотеатра уже приходила группа активистов, которая в жесткой форме пообещала «серьезные проблемы» Манскому и режиссеру Беате Бубенец.
Съемки фильма «Полет пули», сделанного в технике одного кадра, проходили в Донбассе в августе 2014 года. В ленте, в частности, демонстрируется, как бойцы украинского добровольческого батальона «Айдар» захватывают в заложники мужчину на блокпосту. Виталий Манский рассказывал «Медузе» об этом фильме.

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