«Не будет фильма против русских!» На «Артдокфесте» активисты SERB сорвали показ фильма про Донбасс

Обновление. Лидер движения SERB Игорь Бекетов сказал «Интерфаксу», что полиция задержала его и еще двоих активистов за срыв показа в «Октябре».

10 декабря в Москве на фестивале «Артдокфест» во время показа фильма про войну на Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и сорвали мероприятие. Инцидент произошел в кинотеатре «Октябрь» вскоре после начала показа документального фильма «Полет пули», снятого режиссером Беатой Бубенец.

В Октябре сейчас кино с двух сторон. Показ "Полёта пули" pic.twitter.com/UvI7z8reHD — Мария Алехина (@all_mary) December 10, 2017

По свидетельству очевидцев, ворвавшиеся в кинозал люди загородили экран с криками «Не будет фильма против русских!», разлили пахучую жидкость и принялись угрожать зрителям. Спустя некоторое время нарушителей порядка вывели из зала полицейские под аплодисменты посетителей сеанса.

После случившегося руководитель фестиваля Виталий Манский объявил зрителям, что показ не состоится.