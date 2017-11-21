Вице-спикер Госдумы попросил Генпрокуратуру и Минкульт проверить фильм с «Артдокфеста» о войне на Украине

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что попросил Генпрокуратуру и министерство культуры проверить «на соответствие законодательству РФ» фильм «Война ради мира» украинского режиссера Евгения Титаренко, который включен в одну из программ фестиваля «Артдокфест».

Проверка связана с тем, что Титаренко в 2014–2015 годы был добровольцем украинского батальона «Госпитальеры» (медицинский батальон. — прим. «Медузы»), входившего в запрещенный в России «Правый сектор». Толстой полагает, что в фильме могут быть «публичные призывы к экстремизму и терроризму», пишет ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Вице-спикер считает недопустимым «показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения Минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины — героями и благодетелями», передает агентство.

Президент «Артдокфеста» Виталий Манский в комментарии «Медузе» отметил, что в России «Войну ради мира» никто не видел, поэтому претензии к фильму «выглядят странно». По словам Манского, картина представляет собой прямой репортаж с войны без закадрового текста и комментариев. «Люди убивают людей — вот что является сутью этого фильма. Точка», — сказал президент фестиваля.

Манский добавил, что если в результате проверки фильм признают экстремистским, организаторы фестиваля снимут его с показа.

Манский также рассказал, что в последние сутки он столкнулся «с потоком грязи, угроз и абсолютно безосновательных обвинений <…> от абсолютно маргинальной публики». Заявление Толстого на этом фоне, по словам Манского, выглядит «достаточно сдержанным».

Говоря о запросе Толстого, президент «Артдокфеста» заметил: «Странно, что вице-спикер 145-миллионного государства занимается проверкой одного фильма, который планируется к показу в зале со 145 посадочными местами в Москве».