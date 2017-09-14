«Медуза» продолжает знакомить читателей с фильмами, которые участвуют в конкурсной программе «Артдокфеста» (фестиваль начнется в декабре 2017 года). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский представляет картину «Полет пули» Беаты Бубенец, снятую одним кадром в ДНР. Кроме того, режиссер рассказывает еще о трех классических лентах, снятых без склеек.

Представляя картину «Полет пули», я хочу поговорить, как это ни странно, о природе документального кино. И хочу сделать для многих неожиданное заявление: документального кино в самом буквальном смысле слова не существует. Документальное кино не является документом. Документальное кино перестает быть документом во время первой же монтажной склейки. Зритель должен абсолютно точно это понимать: как только начинается монтаж, возникает авторская концепция реальности. Даже если это монтаж одного реального события, происходящего здесь и сейчас.

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Полет пули | Артдокфест-2017 | Конкурс | Трейлер Artdocfest

Документальное кино всегда разнесено во времени. Мы можем наблюдать за человеческой жизнью на протяжении 10–15 лет, а в картине это будет полтора часа. То есть это уже не реальная жизнь, а некая конструкция жизни, созданная автором. В этом смысле, пожалуй, «Полет пули» — первый документальный фильм, который я увидел. Это картина, снятая одним кадром. В документальном кино вообще нет фильмов, снятых одним планом, так что Беата Бубенец сделала невозможное.

Да, кто-то вспомнит «Старше на 10 минут» Герца Франка. Но это все-таки 10-минутный фильм, и речь там идет о некоем наблюдении, которое превращается в образ.

Да, был фильм Сокурова «Русский ковчег». И хотя он ранжировался на некоторых площадках и фестивалях как документальная картина, я бы скорее отнес его к докудраме или к такому просветительскому кинематографу, который нас проводит по русской истории. Камера включается в начале фильма и ведет нас по залам Эрмитажа, а в 25-м зале сидит оркестр Гергиева, и он знает, что на 35-й минуте от старта надо заиграть музыку. То есть это тоже конструкция, где режиссер заранее продумал события.

86-минутный фильм Беаты Бубенец предъявляет абсолютное кинематографическое чудо, где жизнь протекает по сценарию, который не может написать никто живущий на планете Земля. Режиссер вместе с героями картины проживает эту жизнь со всеми входящими в нее неожиданностями и сюрпризами. И это фантастическое зрелище. Особенно если учесть, что начинается фильм на блокпосту, а блокпост находится на мосту, практически разрушенном войной в ДНР, и на твоих глазах захватывают человека… Я даже не хочу здесь говорить о самой истории, потому что картина Бубенец выходит за все существующие рамки.

Три фильма, снятых одним кадром

Герц Франк, CCCР, 1978

Классика неигрового кино — фильм, снятый без единой склейки. Камера 10 минут фиксирует лицо мальчика, который смотрит театральное представление.

Александр Сокуров, Россия, 2003

Этот 90-минутный фильм тоже снят одним дублем. Картина Сокурова — это путешествие по Эрмитажу, по 300 годам российской истории, на которую мы смотрим через произведения искусства и памятники культуры.

кинопроект 2002 года, придуманный Вимом Вендерсом

Проект, спродюсированный Вендерсом и придуманный по мотивам картины Герца Франка «Старше на 10 минут»; он открывал Каннский фестиваль. Величайшие режиссеры мира снимали свои фильмы одним кадром в течение 10 минут.