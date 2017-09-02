Американский психолог едет к шаманам в Туву А еще Донбасс, перестройка и «Рожденные в СССР»: девять лучших документальных фильмов о школе жизни

11-й фестиваль документального кино «Артдокфест» пройдет в декабре 2017 года. За три месяца до его начала «Медуза» начинает знакомить читателей с картинами, участвующими в конкурсе. Первый фильм, который представляет президент «Артдокфеста» Виталий Манский, — «Курс молодого шамана» Светланы Стасенко. Кроме того, режиссер вспоминает еще восемь интересных картинах о школе жизни. Информацию обо всех этих фильмах можно найти на новой площадке Artdoc.Media — крупнейшей синематеке документального кино на русском языке, открывшейся 1 сентября. Сейчас в архиве Artdoc.Media собраны данные о тысяче документальных фильмов.

Artdocfest

С одной стороны, «Курс молодого шамана» — документальная кинокомедия, с другой, — очень серьезный фильм, полный драматизма, открывающий совершенно неведомый мир становления шаманизма в Тувинской республике. Мы понимаем, что на протяжении 70 лет советской власти традиция шаманизма была приостановлена. Те люди, которые сегодня являются шаманами, до 50 лет были учителями, врачами, председателями колхозов и прочими ответственными партработниками. В фильме постоянно есть ощущение некоторой подмены: в эпизодах, когда люди получают справки о том, что они шаманы, когда эти справки выписывают и так далее.

Коллизия фильма — путешествие американского психолога Алекса, имеющего русские корни, цель его — изучение шаманизма. В картине это напрямую не декларируется, но Алекс, вероятно, в дальнейшем видит себя шаманом. Он обращается за поддержкой к местному специалисту с ярким именем Чочагара; в фильме мы видим столкновение двух людей из совершенно разных миров, которые постоянно пытаются друг друга надуть. На мой взгляд, это чрезвычайно яркое отражение школы жизни постсоветского абсурда.

Мне кажется, что это одна из самых удачных картин Светланы Стасенко — режиссера старшего поколения, участника многих мировых фестивалей. «Курс молодого шамана» — пик ее творчества на сегодняшний день.

Еще восемь картин о школе жизни

Марианна Каат, Эстония, 2011 год

Премия Лавровая ветвь

Фильм эстонского режиссера Марианны Каат, снятый в Донбассе и конкретно — в городке Снежное, рядом с которым произошла катастрофа «Боинга». В картине рассказывается, как дети в своем домике нелегальным образом добывают уголь и продают закупщикам, чтобы хоть что-то заработать. Здесь все говорит о том, что назревает конфликт. Картина снята задолго до войны, но в каждом кадре висит напряжение.

Робин Хессман, США, Великобритания, Россия, 2011

Artdocfest

Довольно интимная картина о становлении новой жизни, о том, как люди перестраивались с рельс коммунизма на рыночную экономику и осмысляли исторические парадоксы. В фильме — пять героев, чья юность пришлась на распад СССР. Один из них — бывший преподаватель знаменитой московской 57-й школы Борис Меерсон, впоследствии ставший обвиняемым по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Ясна Крайинович, Бельгия, 2012

Artdocfest

Фильм о детском летнем военно-спортивном лагере, куда бабушка отправляет своего внука, пока мама мальчика ведет не очень праведный образ жизни. Белобрысый Антон проходит летнюю школу, в которой ему четко объясняют, кто мы, кто наш враг — и как нужно жить. Ему дают в руки оружие. На наших глазах наивный пацан превращается в сознательного бойца будущих сражений.

Ханна Полак, Дания, 2014

Artdocfest

Фильм Ханны Полак — действительно о настоящей школе жизни, которую проходит на наших глазах героиня, рожденная — в буквальном смысле слова — на свалке. Эта девочка — абсолютно чистая, очень красивая — оказывается в обстоятельствах, которые ей предначертаны жизнью, — и она не может их избежать. Она переживает очень драматические события, в том числе отказ от собственного ребенка; тем не менее, в конце картины она выныривает на какую-то более оптимистичную точку.

Виталий Манский, Россия, Германия, 2006

Vitaliy Mansky

Это фильм о моем классе 52-й средней львовской школы. Исходная точка картины — когда мы все присягаем на верность Родине и вступаем в ряды пионеров. Через 25 лет после окончания школы я возвращаюсь к каждому однокласснику, чтобы разобраться, верен ли он до сих пор своей присяге. Многие ответы на вопросы о том, что сейчас происходит между Украиной и Европой, Украиной и Россией, были уже тогда четко и ярко обозначены моими одноклассниками.

Петр Мостовой, СССР, 1968

Картина мастера питерской школы поэтического кино Петра Мостового, снятая в 1968 году и рассказывающая о советском классе. Учительница задает своим ученикам простые — и потому очень объемные вопросы. Этот фильм оказался родоначальником больших проектов — вроде картин «Контрольная для взрослых» или «Рожденные в СССР» Сергея Мирошниченко.

Игорь Шадхан, Россия, 1978

Несложная по структуре, но очень важная для понимания процесса становления человека лента. Здесь мы видим, как в кино работает магия спрессовки времени — словно машина времени. Благодаря съемке, разнесенной в десятилетия, мы можем путешествовать по годам и видеть, как формируются человеческая личность. Кинематографически эта картина достаточно скромна — она основана на интервью с детьми, отвечающими на вопросы в разные периоды их жизни.

Сергей Мирошниченко, Россия, 1998

Проект Сергея Мирошниченко начался в 1990 году — тогда героям его картины было по 7 лет; в 2012 году вышел фильм, где им уже 28. Это большой телевизионный проект — его невероятно интересно смотреть и следить за взрослением героев. Первоисточник — английский документальный проект Майкла Аптеда Up Series, где в финале участникам было 56 лет. Up Series делались на крупном британском канале, и по ходу съемок фильма какие-то герои постепенно отказывались участвовать. И что самое интересное: в конечном счете проект был закрыт генеральным директором канала, который был одним из героев фильма.