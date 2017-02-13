Бывший учитель московской школы № 57 заочно арестован за совращение несовершеннолетнего

Бывший учитель истории московской школы № 57 Борис Меерсон заочно арестован по подозрению в совращении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Сам Меерсон находится в Израиле, он объявлен в розыск. Помимо Меерсона фигурантом уголовного дела является бывшая ученица школы Мария Немзер. Она также заочно арестована и объявлена в розыск.

Как уточняет «Интерфакс», заседание суда по заочному аресту Меерсона прошло 26 января в Хамовническом суде Москвы. Затем защита учителя обратилась в Мосгорсуд с апелляционной жалобой, которая была отклонена 13 февраля. Заседания проходили в закрытом режиме.

Меерсону предъявлено обвинение по части 4 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет, совершенные группой лиц). Она предполагает от 7 до 15 лет лишения свободы.