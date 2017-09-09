Дедушка хочет стать актером, а бабушка хочет любви Два фильма о старости, которые покажут на «Артдокфесте»

В декабре начнется фестиваль документального кино «Артдокфест». «Медуза» рассказывает обо всех картинах, участвующих в конкурсе 2017 года. В этом выпуске президент «Артдокфеста» Виталий Манский представляет два фильма «Король Лир» Дениса Клеблеева и «Бабушка» Людмилы Бычковой, объединенные одной темой — темой старости, к которой кинематографисты обращаются довольно редко.

Виталий Манский

режиссер

Я отчетливо помню, как в детстве проходил мимо одно львовского клуба, на котором постоянно висело объявление «Танцы для тех, кому за 30». Мне тогда казалось, что «за 30» никто не доживает и я сам не доживу, и вообще эти танцы танцуют под какие-то похоронные марши. Почти не утрирую, ощущения были именно такие — что там, после 30, ничего нет. Сейчас я сам перевалил за полтинник и могу ответственно сказать, что за этим рубежом невероятно яркая и насыщенная жизнь. И этой жизни очень редко посвящается кино. То есть кино могут посвящать заслуженным персоналиям, но не самому возрасту, а этот возраст очень интересный. Сегодня я хочу представить две картины из конкурса «Артдокфеста», которые объединены темой старости.

«Король Лир»

Картина «Король Лир» — о человеке, который хочет превратить свою зрелость в гипертрофированную мудрость; он пытается сыграть короля Лира и в чем-то невольно сам в него превращается. Это фильм молодого, но уже достаточно известного режиссера Дениса Клеблеева, выпускника Школы Марины Разбежкиной; его предыдущий фильм «Странные частицы» был в Локарно, а картина «31-й рейс» пару лет назад стала призером «Артдокфеста». Конек режиссера — придавать совершенно обычному повседневному событию художественную образность. Самое неожиданное в «Короле Лире» — как автор в какой-то момент превращает всю эту фантасмагорию в абсолютную реальность, полностью переворачивая наши преставления о герое и о том, что его мечты недостижимы.

Король Лир | Трейлер | Артдокфест-2017 | Конкурс Artdocfest

«Бабушка»

Это тоже картина ученицы Разбежкиной, режиссера Людмилы Бычковой. Определенно это вызов, очень откровенный фильм, потому что показанная нам «бабушка» всем своим существованием пытается противостоять физическому старению. Она живет ради любви — во всех смысла этого слова, включая плотскую любовь. Она делает все, чтобы эту любовь получить в свои объятия. Самок интересное — картину снимает дочь «бабушки», она входит в кадр и учит маму жизни, мудрости, сдержанности, то есть тому, что обычно присуще старости, а не молодости. И этот поколенческий конфликт делает картину, которая находится на совершенно противоположном полюсе от «Короля Лира», еще ярче.

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Бабушка| Трейлер | Артдокфест-2017 | Конкурс Artdocfest

Надо сказать, что эти два фильма, снятые молодыми разбежкинцами, вкладывают кирпич в большую и фундаментальную стену образа старости в кинематографе. Еще не было ни одного года в истории «Артдокфеста», чтобы разбежкинцы не взяли никакого приза.