«Каро» отменила показ в рамках «Артдокфеста» фильма про лидера крымских татар

Показ фильма «Мустафа» про лидера крымских татар Мустафу Джемилева, запланированный на вечер 7 декабря в кинотеатре «Октябрь» в рамках «Артдокфеста», был отменен. Об этом сообщил президент фестиваля Виталий Манский.

По словам Манского, отменить показ от компании «Каро», которой принадлежит кинотеатр, потребовал «некто с самого верха» с помощью «телефонного права». Никаких документов организаторам предоставлено не было, рассказал он «Эху Москвы».

«Приносим свои извинения зрителям и авторам. „Артдокфест“ бы не поддался ни на какое давление! Стыдно!» — написал Манский в фейсбуке.

Фильм «Мустафа» снял украинский режиссер Эрнес Сарыхалилов. Согласно аннотации на сайте «Артдокфеста», он рассказывает «и о борьбе Джемилева за возвращение в Крым из ссылки во времена СССР, и о судебных преследованиях, и о 15 годах, проведенных Джемилевым в советских лагерях в качестве политического заключенного».

Волонтер фестиваля по имени Александра рассказала «ОВД-Инфо», что фильм — «ретроспективная картина» и «не имеет отношения к настоящим событиям».