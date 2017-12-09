«Завтра у вас будут серьезные проблемы». На фильм про Донбасс на «Артдокфесте» пришли сторонники сепаратистов

В Москве на показ фильма «Полет пули» про войну на Украине на «Артдокфесте» пришли сторонники пророссийских сепаратистов и заявили, что на следующем показе у организаторов будут «серьезные проблемы». Видеозапись их разговора с президентом фестиваля Виталием Манским опубликовала режиссер фильма Беата Бубенец.

На видео двое мужчин и женщина говорят с Манским и Бубенец в фойе кинотеатра «Октябрь» и говорят, что герои фильма — бойцы украинского добровольческого батальона «Айдар» — убивали и насиловали невинных людей. В ответ на реплику Бубенец, что «то же самое можно сказать про ополченцев», один из мужчин говорит: «Кому ты это рассказываешь, ты, дура? <…> Я там три года, с 14-го года».

По его словам, они узнали о показе «в последний момент», поэтому «еще не все подъехали». «Мы вам бы не дали это вот сейчас просто показывать. А завтра… извините, будут проблемы у вас, серьезные», — говорит он. По его словам, завтра (10 декабря) «человек 500 подойдут».

Один из зрителей фильма рассказал «Медузе», что после показа сторонники сепаратистов начали кричать «Позор» в зале и ушли только по просьбе охраны, зрителей и Виталия Манского.

Фильм «Полет пули» до сеанса 9 декабря в Москвы был показан в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Еще один сеанс в «Октябре» запланирован на 10 декабря.

Внимание, на видео звучит ненормативная лексика.