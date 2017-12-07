Минюст предложил применять закон о СМИ — иностранных агентах с марта 2018 года
Министерство юстиции предлагает применять закон о СМИ — иностранных агентах, принятый в ноябре, с марта 2018 года. Об этом говорится в опубликованном Минюстом извещении о подготовке проекта ведомственного акта о порядке применения закона о СМИ — иностранных агентах.
Чем Минюст обосновывает необходимость применения закона о СМИ — иностранных агентах именно с марта 2018 года, пока неизвестно. Сам проект ведомственного акта в публичном доступе пока не размещен.
Закон, который позволяет Минюсту регистрировать зарубежные СМИ -иностранных агентов был принят в ноябре. СМИ со статусом «иностранный агент» должны будут отчитываться перед российским ведомством о своей работе и маркировать свою продукцию. Как именно будет применяться новый закон, должен определить Минюст.
В начале декабря Минюст назвал первые СМИ — иностранные агенты. В список попали «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также семь проектов «Радио Свобода» — телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».
В марте 2018 года в России пройдут выборы президента. 6 декабря действующий президент Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на очередной, четвертый срок.