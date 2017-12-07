Министерство юстиции предлагает применять закон о СМИ — иностранных агентах, принятый в ноябре, с марта 2018 года. Об этом говорится в опубликованном Минюстом извещении о подготовке проекта ведомственного акта о порядке применения закона о СМИ — иностранных агентах.

Чем Минюст обосновывает необходимость применения закона о СМИ — иностранных агентах именно с марта 2018 года, пока неизвестно. Сам проект ведомственного акта в публичном доступе пока не размещен.