Минюст объявил иностранными агентами «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов «Голос Америки» и «Радио Свобода». Помимо этого в список попали семь проектов «Радио Свобода»: телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

По принятому в ноябре закону эти СМИ обязаны будут отчитываться перед Минюстом о своей деятельности, а также указывать в своей продукции, что они — иностранные агенты. Ведомство пока не представило описание того, как должна выглядеть такая маркировка.