Минюст объявил иностранными агентами «Голос Америки» и «Радио Свобода»
Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов «Голос Америки» и «Радио Свобода». Помимо этого в список попали семь проектов «Радио Свобода»: телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».
По принятому в ноябре закону эти СМИ обязаны будут отчитываться перед Минюстом о своей деятельности, а также указывать в своей продукции, что они — иностранные агенты. Ведомство пока не представило описание того, как должна выглядеть такая маркировка.
Все внесенные в реестр СМИ ранее были предупреждены Минюстом, что новые положения закона об иностранных агентах могут быть применены против них. По закону иностранным агентом можно признать любой источник информации, который находится за рубежом и получает иностранное финансирование.
Помимо законодательных ограничений Госдума и Совет Федерации планируют запретить СМИ — иностранным агентам доступ в парламент.
Российский закон о статусе иностранного агента для СМИ был принят в ответ на то, что аналогичный статус в США получил гостелеканал RT. Помимо этого канал лишили аккредитации в американском Конгрессе.