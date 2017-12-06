Вице-премьер Дворкович: российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду в любом случае
Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на запрет выступать под российским флагом.
«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красным и синим цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович.
С аналогичным заявлением выступил исполняющий обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «От политических решений не должны страдать простые спортсмены, спорт должен быть на первом месте, а политика в этой ситуации должна отступать», — сказал он.
Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил Россию от Игр 2018 года в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом, гимн России не будет звучать на соревнованиях. Спортивных чиновников из России на Игры не пустят. Заместителю главы правительства по вопросам спорта Виталию Мутко пожизненно запретили присутствовать на Олимпиадах.
Решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду будет принимать специальная комиссия МОК. Некоторые спортсмены уже выступили за участие в Играх на предложенных комитетом условиях. Российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан заявил, что готов поехать в Пхенчхан. Хоккеист Илья Ковальчук сказал, что ехать на Олимпиаду надо обязательно.
Против участия в Играх высказался Александр Овечкин, который играет в НХЛ и в любом случае не сможет поехать на Олимпиаду, поскольку лига отказалась отпустить своих игроков. «Ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — сказал хоккеист.