Вице-премьер Дворкович: российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду в любом случае

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на запрет выступать под российским флагом.

«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красным и синим цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович.

С аналогичным заявлением выступил исполняющий обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «От политических решений не должны страдать простые спортсмены, спорт должен быть на первом месте, а политика в этой ситуации должна отступать», — сказал он.