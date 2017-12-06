«Ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем». Александр Овечкин — об отстранении России от Олимпиады
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», назвал решение Международного олимпийского комитета об отстранении России необоснованным и унизительным. Об этом хоккеист заявил в беседе с агентством «Москва»
Он отметил, что ему трудно что-то советовать спортсменам в этой ситуации и ему их жаль. «Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — сказал Овечкин.
Александр Овечкин не может выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, поскольку НХЛ не отпустила своих спортсменов на это соревнование. Овечкин неоднократно говорил, что протестует против такого решения лиги, но вынужден ему подчиниться.
Александр Овечкин является одним из наиболее успешных российских хоккеистов в истории и одним из лидеров российской сборной. В ноябре 2017-го он объявил о создании движения Putin Team, которое поддерживает действующего президента России Владимира Путина.
Сразу после решения МОК российский хоккеист Илья Ковальчук, выступающий за питерский СКА, заявил, что «чистые» спортсмены должны ехать на Олимпиаду и выступать даже под нейтральным флагом. Ковальчук может попасть на Игры, поскольку выступает в КХЛ, а эта лига не запрещала своим спортсменам выступать на Олимпиаде, ее календарь предусматривает перерыв на время турнира.
Вечером 5 декабря МОК принял решение об отстранении России от Зимних Игр-2018 в связи с многочисленными системными нарушениями правил допингового контроля. Спортсмены смогут выступать на Играх только под нейтральным флагом и без исполнения государственного гимна.