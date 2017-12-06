Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», назвал решение Международного олимпийского комитета об отстранении России необоснованным и унизительным. Об этом хоккеист заявил в беседе с агентством «Москва»

Он отметил, что ему трудно что-то советовать спортсменам в этой ситуации и ему их жаль. «Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин не может выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, поскольку НХЛ не отпустила своих спортсменов на это соревнование. Овечкин неоднократно говорил, что протестует против такого решения лиги, но вынужден ему подчиниться.