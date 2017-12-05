«Отказаться — значит сдаться!» Илья Ковальчук призвал не бойкотировать Олимпиаду
Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук выступил против бойкота Зимней Олимпиады 2018 года российскими спортсменами, которых Международный олимпийский комитет допустит до участия.
«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! <…> Все „чистые“ спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет», — заявил он.
По мнению спортсмена, решение МОК — «чистая политика», и «было [заранее] понятно», что оно будет таким.
Издание «Чемпионат» пишет, что хоккеисты сборной России написали письмо Владимиру Путину с просьбой «разрешить поехать на Олимпийские игры 2018 года».
«Мы, спортсмены — вне политики, — добавил хоккеист. — Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране — она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, дай бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн».