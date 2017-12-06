Конькобежец Виктор Ан заявил, что готов поехать в Пхенчхан под нейтральным флагом

Российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан объявил, что поедет на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом, «если Россия не будет бойкотировать» Игры.

«Я готовился к этому четыре года, нельзя просто бросить все», — заявил Ан. Что будет делать спортсмен в случае бойкота, он пока не знает.