Конькобежец Виктор Ан заявил, что готов поехать в Пхенчхан под нейтральным флагом
Российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан объявил, что поедет на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом, «если Россия не будет бойкотировать» Игры.
«Я готовился к этому четыре года, нельзя просто бросить все», — заявил Ан. Что будет делать спортсмен в случае бойкота, он пока не знает.
Ранее против бойкота и за участие под нейтральным флагом выступил хоккеист Илья Ковальчук. По неподтвержденным данным, хоккейная сборная попросила президента Владимира Путина разрешить им участвовать в Играх под нейтральным флагом. Не допущенный к Играм из-за правил НХЛ Александр Овечкин выступил против этого.
На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Ан завоевал три золота в шорт-треке, в том числе в эстафете. Он принял российское гражданство в 2011 году.