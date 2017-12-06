Главное обсуждение последствий решения МОК состоялось на Первом канале в передаче «Время покажет». Вот что там происходило (это пересказ реплик, прямые цитаты даны в кавычках).

Эпиграф к программе: «Если между вы выбираете позор, то войны не избежите» (фигурально, конечно).

Решение МОК — «унижение и удар под дых». Мы каяться не будем! Спортсменов ставят перед выбором: ты патриот или ты едешь на Игры. «Представьте, вы бежите [к финишу первым], а флага нет!». Если спортсмен поедет и выиграет медаль, то это радость для него, но «унижение и крушение мечты для огромной страны». Россия сейчас проходит тест на гражданскую ответственность. «Они не взяли нас санкциями» и теперь хотят расколоть вот этим.

Легкоатлетка Иоланда Чен: Легко быть патриотом на диване и говорить о бойкоте. Это грозит нам отстранением на два олимпийских цикла (8 лет).

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой: «Мы подождем, перед нами вечность!». Унижение страны гораздо хуже.

Нас назначили виноватыми. Олимпийское движение себя дискредитировало, дав американкам перебежать эстафету в Рио. Если будет бойкот, наших спортсменов переманят другие страны. «В МОКе захватил власть орден иезуитов», ведь нам разрешат флаг, но только на закрытии. Нельзя, чтобы «нас разорвали», надо поддержать и тех, кто останется, и тех, кто поедет.