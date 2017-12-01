Полиция объявила краденым оборудование для встречи Навального в Саратове. Организаторов задержали

Команда Навального
06:25, 1 декабря 2017
Надежный источник

В Саратове задержаны координатор штаба Алексея Навального Александр Тагиров и юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. Их задержали в ночь на 1 декабря во время установки оборудования для встречи с Навальным.

Вместе с сотрудниками штаба полиция также задержала подрядчиков, которые монтировали сцену. Одному из них старший сержант Евгений Гумов заявил, что тот ночью мешал проезду транспорта, хотя мужчина стоял на тротуаре.

Позднее полиция отпустила всех задержанных, кроме подрядчиков. Гимади рассказал, что, по версии полицейских, оборудование для сцены является краденым. Помимо этого в парк, где должна пройти встреча, приехала машина для разминирования. Ранее городская администрация заявляла, что для проведения мероприятия в «гайд-парке» нужно согласование.

В саратовских школах перед встречей 1 декабря решили провести собрания, посвященные сдаче ЕГЭ и профилактике СПИДа. В мэрии заявили, что эти собрания плановые и не связаны с мероприятием Навального.

Сам Навальный утром 1 декабря заявил, что вылетает в Саратов и встреча в любом случае состоится. Она запланирована на 18 часов по местному времени (17:00 мск) в сквере Героев Краснодона.

Осенью 2017 года Навальный начал проводить встречи в российских городах в поддержку своего выдвижения на выборах президента. На 2 и 3 декабря у политика запланированы мероприятия, соответственно, в Пскове и Самаре.
Из-за многочисленных отказов местных властей в согласовании мероприятий Навальный объявил, что теперь будет искать в городах владельцев частных площадок для проведения встреч. На собственников площадок полиция также составляет протоколы о нарушении правил проведения митингов.
Навальный объявил о выдвижении в президенты в 2016 году. После этого его повторно признали виновным в мошенничестве по делу «Кировлеса». Согласно закону, это не позволяет политику баллотироваться, но Навальный называет такое ограничение неконституционным.

Кампания Навального

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме