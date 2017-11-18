Иркутскому бизнесмену дали пять суток за предоставление территории для митинга Навального

Ранее за проведение той же акции был на семь суток арестован координатор штаба Навального Сергей Беспалов.

Толмачева признали виновным в проведении митинга без уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщил «Интерфаксу» его адвокат.

В Иркутске суд арестовал на пять суток бизнесмена Дмитрия Толмачева, который предоставил оппозиционеру Алексею Навальному территорию для проведения митинга 4 ноября.

Встреча Алексея Навального со сторонниками в Иркутске прошла 4 ноября на территории мебельного торгового центра «Москва», который принадлежит Дмитрию Толмачеву. За несколько дней до митинга к дверям офиса бизнесмена приделали свиную голову.

В городском штабе Навального называли митинг «открытой встречей трудового коллектива с Навальным» и утверждали, что его не нужно согласовывать с властями, поскольку он проходит на частной территории.

Власти Иркутска предложили активистам провести встречу Навального со сторонниками в 10 утра на одном из островов на Ангаре. Оппозиционеры говорили, что до этой площадки было бы неудобно добираться общественным транспортом.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году и ведет активную кампанию с поездками по стране. Городские власти нередко отказываются согласовывать его встречи со сторонниками или предлагают проводить их на удаленных площадках в неудобное время. В итоге в ноябре несколько мероприятий прошли на частных территориях без уведомления.