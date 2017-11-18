В Ижевске возбудили уголовное дело из-за дерева, спиленного перед встречей с Навальным на частной территории

Медиазона
11:59, 18 ноября 2017
Надежный источник

В Ижевске правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за того, что на территории дома, где прошла встреча Алексея Навального со сторонниками, было спилено дерево. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на координатора местного штаба в поддержку оппозиционера.

Координатор штаба Сергей Урбан рассказал «Медиазоне», что его допрашивали в полиции как свидетеля по этому делу и требовали признаться, что это он срубил дерево во время подготовки территории к митингу (Урбан утверждает, что не делал этого).

По словам активиста, на допрос были вызваны несколько волонтеров и сотрудников штаба, а также председатель товарищества собственников жилья.

Также был вызван на допрос житель дома Михаил Назаров, который собрал подписи собственников жилья для проведения митинга на придомовой территории. По словам Назарова, перед встречей с Навальным работники ТСЖ убрали два «аварийных» дерева, передает «Медиазона».

По какой именно статье возбуждено дело, неизвестно. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов предположил, что это статья 260 УК РФ «Незаконная рубка». По этой статье, в зависимости от части, человек может быть приговорен к двум, четырем или семи годам лишения свободы.

Читайте также: Иркутскому бизнесмену дали пять суток за предоставление территории для митинга Навального
Встреча Алексея Навального со сторонниками в Ижевске прошла 11 ноября на придомовой территории. Организаторы встречи не согласовывали ее с властями, поскольку она прошла на частной территории.
Перед встречей замглавы МВД Удмуртии вызвал организатора Михаила Назарова на беседу, угрожая «завалить штрафами». Назаров рассказывал, что в полиции ему рассказали о жалобе на спиленное дерево. Тогда он объяснил, что после решения о проведении встречи жильцы решили свалить прогнивший тополь.
После мероприятия на координатора штаба Сергея Урбана составили протокол о проведении митинга без уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). По его словам, основанием для этого стало то, что он со сцены произнес слово «митинг».
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году и ведет активную кампанию с поездками по стране. Городские власти нередко отказываются согласовывать его встречи со сторонниками или предлагают проводить их на удаленных площадках в неудобное время. В итоге в ноябре несколько мероприятий прошли на частных территориях без уведомления.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме