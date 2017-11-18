В Ижевске возбудили уголовное дело из-за дерева, спиленного перед встречей с Навальным на частной территории

В Ижевске правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за того, что на территории дома, где прошла встреча Алексея Навального со сторонниками, было спилено дерево. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на координатора местного штаба в поддержку оппозиционера.

Координатор штаба Сергей Урбан рассказал «Медиазоне», что его допрашивали в полиции как свидетеля по этому делу и требовали признаться, что это он срубил дерево во время подготовки территории к митингу (Урбан утверждает, что не делал этого).

По словам активиста, на допрос были вызваны несколько волонтеров и сотрудников штаба, а также председатель товарищества собственников жилья.

Также был вызван на допрос житель дома Михаил Назаров, который собрал подписи собственников жилья для проведения митинга на придомовой территории. По словам Назарова, перед встречей с Навальным работники ТСЖ убрали два «аварийных» дерева, передает «Медиазона».

По какой именно статье возбуждено дело, неизвестно. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов предположил, что это статья 260 УК РФ «Незаконная рубка». По этой статье, в зависимости от части, человек может быть приговорен к двум, четырем или семи годам лишения свободы.

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