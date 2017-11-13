Координатора ижевского штаба Навального за слово «митинг» обвинили в несогласованной акции

Координатора штаба Алексея Навального в Ижевске Сергея Урбана обвинили в проведении несогласованной акции за то, что он произнес слово «митинг» на встрече с политиком.

Как рассказал Урбан «Медиазоне», во время прошедшей 12 ноября встречи с Навальным, проходившей в частном владении и не требующей согласования, он со сцены произнес слово «митинг».

Урбана задержали, когда он поехал в отделение полиции, чтобы забрать агитационные материалы после экспертизы, и составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

Суд рассмотрит протокол об административном правонарушении 14 ноября. Часть 2 статьи 20.2 КоАП предусматривает максимальное наказание для граждан в виде штрафа до 30 тысяч рублей, до 50 часов обязательных работ или до 10 суток ареста.