В Иркутске бизнесмену подбросили свиную голову. Он предоставил площадку для митинга Навального

В Иркутске бизнесмену, который предоставил площадку для митинга Алексея Навального, подбросили свиную голову. Ее прикрепили к дверям его офиса. Фотографию свиной головы опубликовал в фейсбуке руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Ничего особенного, просто голова свиньи. Ее сегодня утром нашел в дверях своего офиса предприниматель из Иркутска, кото... Опубликовано Леонидом Волковым 31 октября 2017 г.

Митинг Навального в Иркутске запланирован на 4 ноября. Он пройдет на территории мебельного центра, которым владеет бизнесмен Дмитрий Толмачев.

Свое решение предоставить площадку для митинга Толмачев объяснил следующим образом: «Кто-то раздает листовки, кто-то делает пожертвования, а у меня есть возможность предоставить землю для проведения встречи <…> В условиях, когда администрация города открыто саботирует приезд Навального — это, по существу, единственный способ провести встречу на высоком уровне».