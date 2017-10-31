В Иркутске бизнесмену подбросили свиную голову. Он предоставил площадку для митинга Навального
В Иркутске бизнесмену, который предоставил площадку для митинга Алексея Навального, подбросили свиную голову. Ее прикрепили к дверям его офиса. Фотографию свиной головы опубликовал в фейсбуке руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков.
Ничего особенного, просто голова свиньи. Ее сегодня утром нашел в дверях своего офиса предприниматель из Иркутска, кото...Опубликовано Леонидом Волковым 31 октября 2017 г.
Митинг Навального в Иркутске запланирован на 4 ноября. Он пройдет на территории мебельного центра, которым владеет бизнесмен Дмитрий Толмачев.
Свое решение предоставить площадку для митинга Толмачев объяснил следующим образом: «Кто-то раздает листовки, кто-то делает пожертвования, а у меня есть возможность предоставить землю для проведения встречи <…> В условиях, когда администрация города открыто саботирует приезд Навального — это, по существу, единственный способ провести встречу на высоком уровне».