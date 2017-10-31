В Иркутске бизнесмену подбросили свиную голову. Он предоставил площадку для митинга Навального

Леонид Волков
12:20, 31 октября 2017
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В Иркутске бизнесмену, который предоставил площадку для митинга Алексея Навального, подбросили свиную голову. Ее прикрепили к дверям его офиса. Фотографию свиной головы опубликовал в фейсбуке руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Ничего особенного, просто голова свиньи. Ее сегодня утром нашел в дверях своего офиса предприниматель из Иркутска, кото...

Опубликовано Леонидом Волковым 31 октября 2017 г.

Митинг Навального в Иркутске запланирован на 4 ноября. Он пройдет на территории мебельного центра, которым владеет бизнесмен Дмитрий Толмачев.

Свое решение предоставить площадку для митинга Толмачев объяснил следующим образом: «Кто-то раздает листовки, кто-то делает пожертвования, а у меня есть возможность предоставить землю для проведения встречи <…> В условиях, когда администрация города открыто саботирует приезд Навального — это, по существу, единственный способ провести встречу на высоком уровне».

Алексей Навальный, объявивший о решении баллотироваться в президенты России, с середины сентября проводит регулярные митинги в регионах. В ряде случаев местные власти отказываются согласовать акции. Митинг в Тамбове 29 октября прошел на частной территории: один из местных бизнесменов предоставил участок у торгового центра.
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