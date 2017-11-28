Продюсер Екатерина Воронова обвинила бухгалтера «Седьмой студии» в создании «черной кассы» и подделке документов

В распоряжении «Медузы» оказалось письмо продюсера Екатерины Вороновой, в котором она, в частности, рассказывает о финансовых нарушениях в «Седьмой студии». Полностью текст письма опубликован здесь, кратчайший пересказ — здесь.

Екатерина Воронова, работавшая исполнительным и затем генеральным продюсером в театральной компании «Седьмая студия», обвинила ее бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву в финансовых нарушениях и призналась в уничтожении финансовых документов.

По словам Вороновой, в результате аудита, проведенного в 2014 году, в «Седьмой студии» обнаружили «черную кассу», которую вела Масляева.

«Помимо неверных данных и ошибок в оформлении, в зарплатных ведомостях стояли подписи неизвестных мне людей, а также подписи сотрудников „Седьмой студии“ — в том числе и моя, однако ни я, ни другие сотрудники „Седьмой студии“ не могли вспомнить, чтобы они такое подписывали, и своих подписей не узнавали», — утверждает Воронова.

Как рассказала продюсер, в результате аудита она также узнала, что в «Седьмой студии» была официально трудоустроена дочь Масляевой. «Ей начислялась зарплата, получала она ее в действительности или нет, мне неизвестно, но как бы то ни было, „Седьмая студия“ заплатила за нее с расчетного счета почти 250 тысяч рублей налогов», — сообщила Воронова.

По словам продюсера, аудит показал большую разницу между официально начисленной и фактически выплаченной зарплатой сотрудников «Седьмой студии». Кроме того, выяснилось, что по документам в компании числились одни люди (в том числе не знакомые Вороновой), а работали и получали зарплату другие.

Масляева, как утверждает Воронова, неохотно помогала исправить выявленные в результате аудита нарушения, а в октябре 2014 года написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Воронова рассказала, что после аудита решила уничтожить документы. Теперь она считает такое решение ошибочным. «Была уничтожена отчетность по расходованию наличных денег за три с половиной года», — сообщила продюсер. Зарплату и гонорары в «Седьмой студии» выплачивали наличными.

Признавая многочисленные нарушения, Воронова утверждает, что никаких хищений в компании не было. Она отвергает обвинения, выдвинутые в адрес фигурантов дела «Седьмой студии».