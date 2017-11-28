Продюсер Екатерина Воронова обвинила бухгалтера «Седьмой студии» в создании «черной кассы» и подделке документов

Meduza
17:13, 28 ноября 2017
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В распоряжении «Медузы» оказалось письмо продюсера Екатерины Вороновой, в котором она, в частности, рассказывает о финансовых нарушениях в «Седьмой студии». Полностью текст письма опубликован здесь, кратчайший пересказ — здесь.

Екатерина Воронова, работавшая исполнительным и затем генеральным продюсером в театральной компании «Седьмая студия», обвинила ее бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву в финансовых нарушениях и призналась в уничтожении финансовых документов.

По словам Вороновой, в результате аудита, проведенного в 2014 году, в «Седьмой студии» обнаружили «черную кассу», которую вела Масляева.

«Помимо неверных данных и ошибок в оформлении, в зарплатных ведомостях стояли подписи неизвестных мне людей, а также подписи сотрудников „Седьмой студии“ — в том числе и моя, однако ни я, ни другие сотрудники „Седьмой студии“ не могли вспомнить, чтобы они такое подписывали, и своих подписей не узнавали», — утверждает Воронова.

Как рассказала продюсер, в результате аудита она также узнала, что в «Седьмой студии» была официально трудоустроена дочь Масляевой. «Ей начислялась зарплата, получала она ее в действительности или нет, мне неизвестно, но как бы то ни было, „Седьмая студия“ заплатила за нее с расчетного счета почти 250 тысяч рублей налогов», — сообщила Воронова.

По словам продюсера, аудит показал большую разницу между официально начисленной и фактически выплаченной зарплатой сотрудников «Седьмой студии». Кроме того, выяснилось, что по документам в компании числились одни люди (в том числе не знакомые Вороновой), а работали и получали зарплату другие.

Масляева, как утверждает Воронова, неохотно помогала исправить выявленные в результате аудита нарушения, а в октябре 2014 года написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Воронова рассказала, что после аудита решила уничтожить документы. Теперь она считает такое решение ошибочным. «Была уничтожена отчетность по расходованию наличных денег за три с половиной года», — сообщила продюсер. Зарплату и гонорары в «Седьмой студии» выплачивали наличными.

Признавая многочисленные нарушения, Воронова утверждает, что никаких хищений в компании не было. Она отвергает обвинения, выдвинутые в адрес фигурантов дела «Седьмой студии».

По делу «Седьмой студии» проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также Екатерина Воронова и Нина Масляева. Все они, за исключением Масляевой, отказываются признать себя виновными.
Фигурантам дела инкриминируют хищение бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». В частности, по версии следствия, были украдены деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь», который в результате якобы не был поставлен. В действительности спектакль прошел с большим успехом у зрителей.
Екатерина Воронова, согласно материалам дела, весной 2017 года (еще до того, как она стала подозреваемой по уголовному делу) уехала из России. Она находится в розыске. 28 ноября стало известно, что Генпрокуратура России попросила объявить Воронову в розыск по линии Интерпола.

Дело «Седьмой студии»

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