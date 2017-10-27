Я директор театра, он должен работать Суд отправил под домашний арест Софью Апфельбаум, нового фигуранта дела «Седьмой студии». Репортаж Саши Сулим

Басманный суд Москвы 27 октября отправил директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум под домашний арест на два месяца. Она была задержана днем ранее после допроса в Следственном комитете в рамках . Апфельбаум, как и других фигурантов дела, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, в 2012–2014 годах, когда Апфельбаум возглавляла департамент господдержки искусства в Министерстве культуры РФ, она вступила в сговор с режиссером Кириллом Серебренниковым и предоставляла его компании государственные субсидии.

Утром 27 октября первый этаж здания Басманного суда начал заполняться группой поддержки Софьи Апфельбаум — родными, друзьями, студентами и коллегами; пришли и ее родители. В десять утра знакомиться с документами в суд приехала адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова. Во сколько точно начнется заседание, никто не знал.

Ожидание затянулось на три часа. Сидя возле зала, мать Софьи Апфельбаум Зинаида вспоминала, как 23 мая к ним домой пришли с обысками — Апфельбаум прописана у родителей, но живет с мужем и сыном по другому адресу. «Они нашли даже ее школьные тетрадки, о которых я давно забыла. Соня тогда сказала мне: „Это копают под [Кирилла] Серебренникова, я к этому отношения не имею“. Она же у нас отличница по жизни», — рассказала она. Посматривая на часы, мать Софьи Апфельбаум добавила: «У внука — ему 13 лет — сегодня зачет по гитаре, да и мне скоро пора уже на работу» (она преподает музыку).

Рядом с родителями Апфельбаум сидел художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин. В разговоре с «Медузой» он назвал происходящее «дичью»: «Мы с Софьей Михайловной работаем уже два с половиной года, и более благородного и честного человека я просто не знаю. Я уверен, что она здесь ни при чем, свою работу в министерстве культуры, как и все, что она делает, она выполняла честно».

Ректор школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий назвал свою подругу и подчиненную — Апфельбаум преподает в школе-студии — одним из лучших в стране театральных аналитиков. «Сегодня мне волнительно и тревожно. Я не разбираюсь в юриспруденции, но неужели нельзя дать человеку работать, зачем заключать его под домашний арест?» — возмущался Золотовицкий.

«Я не понимаю, как дальше жить и работать, если под стражу берут таких людей, как Софья Михайловна, — призналась „Медузе“ директор электротеатра „Станиславский“ Ирина Золина. — Ты честно и добросовестно отдаешь себя любимому делу, а потом тебя сажают. Это разрушение».

«Это безумие и кафкианство, которое почему-то стало реальностью, — сказал „Медузе“ заместитель председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой. — По работе в министерстве культуры Софью Михайловну знала вся Россия. Ей могли позвонить из любого региона, она всегда подключалась и старалась помочь».

Перед тем как завести Софью Апфельбаум в зал, судебные приставы предупредили ее друзей о том, что в суде запрещено выкрикивать лозунги и аплодировать — и что за это полагается штраф.

— А сколько нужно заплатить? — поинтересовался кто-то из толпы.

— Думаю, это глупый вопрос, — спокойно ответил пристав.

Собравшиеся обсуждали бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — заседание по избранию ему меры пресечения тоже проходило в Басманном суде — и бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Утром 27 сентября появилась информация о том, что бывшего гендиректора «Гоголь-центра» перевели в другой следственный изолятор (позже выяснилось, что речь идет о разных блоках СИЗО «Матросская Тишина»). «Может, хотите присесть?» — спросили у Дмитрия Мозгового. «Зачем вы в суде предлагаете мне присесть?» — в ответ сострил он.

Слева направо (сидят): директор электротеатра «Станиславский» Ирина Золина, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин и родители Софьи Апфельбаум, 27 октября 2017 года Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA

Судья Артур Карпов начал заседание в 13:30. Прокурор Малофеев и следователь Лавров (своих имен в процессе они не назвали) зачитали свои ходатайства — об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Они указали, что Апфельбаум обвиняется в особо тяжком преступлении — мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По словам следователя, обвиняемая вину не признала, но фактически сообщила, что «отсутствие надлежащего контроля за расходованием денежных средств компании „Седьмая студия“ являлось результатом халатного исполнения ею своих обязанностей». Сторона обвинения указала, что вина Апфельбаум доказана с помощью показаний свидетелей, в том числе бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. По мнению Лаврова, если Апфельбаум останется на свободе, она может оказать давление на свидетелей и помешать следствию.

Софья Апфельбаум попросила суд не заключать ее под домашний арест: «Я директор театра, он должен работать, я же обязуюсь делать все, что хочет следствие».

Адвокат Ирина Поверинова попросила освободить ее клиентку под залог в миллион рублей. В то же время Поверинова поблагодарила следствие за то, что оно не стало запрашивать у суда заключение Апфельбаум под стражу: «Это, конечно, компромиссная мера, но моя подзащитная — человек с блестящей репутацией, трудоголик, который старается улучшить жизнь в нашей стране». Защитник уверила суд, что Апфельбаум невиновна, не намерена скрываться и не собирается встречаться со свидетелями.

Следователь в ответ зачитал суду фрагмент переписки Софьи Апфельбаум и Алексея Малобродского. В сообщении, которое было отправлено 25 мая 2017 года, Апфельбаум предлагает обсудить творческий и финансовый планы «Платформы» за 2012–2013 годы. Также в этом же сообщении Апфельбаум написала, что на встречу должна подъехать Екатерина Воронова. Воронова — продюсер «Седьмой студии», сейчас она находится в розыске.

Апфельбаум попросила судью дать ей возможность пояснить, при каких обстоятельствах она отправляла это сообщение: «25 мая Малобродский не был еще допрошен, и никакого умысла у меня не было. Я хотела, чтобы он мне напомнил, ведь в творческом и финансовом отчете некоторые вещи по-разному называются. А с Вороновой мы так и не встретились с тех пор».

Предвидя итог заседания, Поверинова заранее попросила у судьи разрешение на прогулки.

Судья Карпов решил заключить Апфельбаум под домашний арест до 26 декабря, отказал в прогулках и запретил общаться с кем-то, кроме близких родственников, защитника, пользоваться интернетом и выступать в СМИ.

На выходе из суда Поверинова заявила журналистам, что решение суда не устраивает ни ее, ни ее клиентку и они планируют обратиться с жалобой в Мосгорсуд. «Хоть и надежд на него у меня мало», — призналась адвокат.