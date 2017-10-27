Алексея Малобродского перевели из «Матросской тишины». Куда именно, неизвестно
Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии», перевели из СИЗО «Матросская тишина». Где он теперь находится, неизвестно.
Журналистка Ксения Ларина опубликовала в фейсбуке ответ администрации «Матросской тишины», которая вернула адресованное Малобродскому письмо: «Администрация СИЗО-1 ФСИН России (99/1) извещает вас, что письмо 1427048 не может быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение».
Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия» на проект «Платформа». Сумму ущерба следствие оценивает в 68 миллионов рублей. Малобродский отказывается признать себя виновным.
По делу также проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева (все они находятся под домашним арестом) и продюсер Екатерина Воронова (объявлена в розыск).
26 октября по делу «Седьмой студии» была задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая ранее работала в министерстве культуры. По версии следствия, она подписывала с «Седьмой студией» соглашения о государственных субсидиях и согласовывала документацию с завышенными расходами на постановки.