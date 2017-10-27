Алексея Малобродского перевели из «Матросской тишины». Куда именно, неизвестно

Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии», перевели из СИЗО «Матросская тишина». Где он теперь находится, неизвестно.

Журналистка Ксения Ларина опубликовала в фейсбуке ответ администрации «Матросской тишины», которая вернула адресованное Малобродскому письмо: «Администрация СИЗО-1 ФСИН России (99/1) извещает вас, что письмо 1427048 не может быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение».