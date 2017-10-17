истории

Кто поручился за Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского. Список

Meduza
17:55, 17 октября 2017
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Бывший директор «Гоголь-центра» в Басманном районном суде, 17 октября 2017 года

Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA

17 октября в Басманном районном суде проходит заседание о продлении срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и бывшему генеральному директору «Седьмой студии» Юрию Итину — а также продлении срока содержания в СИЗО бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. Все они обвиняются в хищении средств, выделенных государством на проект «Платформа». На заседании к материалам дела были приобщены новые поручительства за режиссера и менеджеров. «Медуза» публикует список тех, кто их подписал.

Внимание! Список может быть неполным и будет обновляться.

Поручители Юрия Итина

  • Алексей Бородин, худрук РАМТ
  • Игорь Золотовицкий, актер
  • Леонид Ошарин, директор театра им. Маяковского
  • Мария Ревякина, директор Театра наций и премии «Золотая маска»
  • Александр Титель, худрук театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Поручители Алексея Малобродского

  • Алена Бородина, журналист
  • Анатолий Голубовский, искусствовед
  • Катерина Гордеева, журналист
  • Виктория Исакова, актриса
  • Елена Ковальская, журналист и продюсер
  • Татьяна Лазарева, телеведущая
  • Ксения Ларина, журналист
  • Виталий Манский, режиссер
  • Владимир Мирзоев, режиссер
  • Андрей Могучий, режиссер
  • Анна Наринская, журналист
  • Леонид Ошарин, директор театра им. Маяковского
  • Евгений Писарев, актер и режиссер
  • Лев Рубинштейн, писатель
  • Чулпан Хаматова, актриса, филантроп
  • Михаил Шац, телеведущий

Поручители Кирилла Серебренникова

  • Алена Апина, певица
  • Вадим Абдрашитов, режиссер
  • Олег Басилашвили, актер
  • Сергей Безруков, актер
  • Зоя Богуславская, писательница
  • Станислав Говорухин, режиссер
  • Борис Гребенщиков, музыкант
  • Евгения Добровольская, актриса
  • Павел Каплевич, художник и продюсер
  • Иосиф Кобзон, певец
  • Юрий Колокольников, актер
  • Гоша Куценко, актер
  • Павел Лунгин, режиссер
  • Анна Михалкова, актриса
  • Марина Неелова, актриса
  • Оксимирон, рэпер
  • Александр Петров, актер
  • Алла Покровская, актриса
  • Лариса Рубальская, поэт
  • Вениамин Смехов, актер
  • Артур Смольянинов, актер
  • Наталья Тенякова, актриса
  • Александр Филиппенко, актер
  • Николай Фоменко, актер
  • Алиса Фрейндлих, актриса
  • Борис Хлебников, режиссер
  • Александр Цекало, продюсер
  • Зураб Церетели, художник
  • Анна Чиповская, актриса
  • Сергей Юрский, актер

(Ранее в московские суды поступили поручительства за Серебренникова от 79 деятелей культуры — Прим. «Медузы».)

Дело «Седьмой студии»

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