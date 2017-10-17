Кто поручился за Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского. Список
Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA
17 октября в Басманном районном суде проходит заседание о продлении срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и бывшему генеральному директору «Седьмой студии» Юрию Итину — а также продлении срока содержания в СИЗО бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. Все они обвиняются в хищении средств, выделенных государством на проект «Платформа». На заседании к материалам дела были приобщены новые поручительства за режиссера и менеджеров. «Медуза» публикует список тех, кто их подписал.
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Поручители Юрия Итина
- Алексей Бородин, худрук РАМТ
- Игорь Золотовицкий, актер
- Леонид Ошарин, директор театра им. Маяковского
- Мария Ревякина, директор Театра наций и премии «Золотая маска»
- Александр Титель, худрук театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Поручители Алексея Малобродского
- Алена Бородина, журналист
- Анатолий Голубовский, искусствовед
- Катерина Гордеева, журналист
- Виктория Исакова, актриса
- Елена Ковальская, журналист и продюсер
- Татьяна Лазарева, телеведущая
- Ксения Ларина, журналист
- Виталий Манский, режиссер
- Владимир Мирзоев, режиссер
- Андрей Могучий, режиссер
- Анна Наринская, журналист
- Леонид Ошарин, директор театра им. Маяковского
- Евгений Писарев, актер и режиссер
- Лев Рубинштейн, писатель
- Чулпан Хаматова, актриса, филантроп
- Михаил Шац, телеведущий
Поручители Кирилла Серебренникова
- Алена Апина, певица
- Вадим Абдрашитов, режиссер
- Олег Басилашвили, актер
- Сергей Безруков, актер
- Зоя Богуславская, писательница
- Станислав Говорухин, режиссер
- Борис Гребенщиков, музыкант
- Евгения Добровольская, актриса
- Павел Каплевич, художник и продюсер
- Иосиф Кобзон, певец
- Юрий Колокольников, актер
- Гоша Куценко, актер
- Павел Лунгин, режиссер
- Анна Михалкова, актриса
- Марина Неелова, актриса
- Оксимирон, рэпер
- Александр Петров, актер
- Алла Покровская, актриса
- Лариса Рубальская, поэт
- Вениамин Смехов, актер
- Артур Смольянинов, актер
- Наталья Тенякова, актриса
- Александр Филиппенко, актер
- Николай Фоменко, актер
- Алиса Фрейндлих, актриса
- Борис Хлебников, режиссер
- Александр Цекало, продюсер
- Зураб Церетели, художник
- Анна Чиповская, актриса
- Сергей Юрский, актер
(Ранее в московские суды поступили поручительства за Серебренникова от 79 деятелей культуры — Прим. «Медузы».)