День рождения Роберта Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве

The Herald
14:37, 27 ноября 2017
Надежный источник

День рождения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе — 21 февраля — официально объявлен государственным праздником в стране, пишет местное издание The Herald.

Праздник получил название Национальный день молодежи имени Роберта Габриэля Мугабе.

Правительство Зимбабве решило сделать день рождения Мугабе государственным праздником еще в августе 2017 года — после просьб со стороны молодежного крыла правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Однако официальное решение правительства было опубликовано только 24 ноября.

В тот же день прошла инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, во время которой он заявил, что Роберт Мугабе «должен получить уважение и признание, которых он заслуживает как один из основателей и лидеров Зимбабве».

15 ноября группа офицеров из высшего командования армии Зимбабве захватила власть в стране. Военные пытались убедить Роберта Мугабе добровольно уйти в отставку, однако он отказался. Тогда Мугабе сместили с поста лидера правящей партии, после чего 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. В тот же день Мугабе подал в отставку.
Мугабе, вероятно, получил отступные за согласие добровольно уйти в отставку. По словам анонимного источника из правящей партии Зимбабве, ему до конца жизни пообещали платить президентскую зарплату — 150 тысяч долларов; его жена Грейс будет получать половину этой суммы. Расходы супругов на прислугу, охрану, медицинскую помощь и путешествия включат в государственный бюджет. Кроме того, Мугабе заплатят 10 миллионов долларов, предоставят иммунитет для его семьи и неприкосновенность для семейных бизнес-активов. 

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