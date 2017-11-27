День рождения Роберта Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве

День рождения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе — 21 февраля — официально объявлен государственным праздником в стране, пишет местное издание The Herald.

Праздник получил название Национальный день молодежи имени Роберта Габриэля Мугабе.

Правительство Зимбабве решило сделать день рождения Мугабе государственным праздником еще в августе 2017 года — после просьб со стороны молодежного крыла правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Однако официальное решение правительства было опубликовано только 24 ноября.

В тот же день прошла инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, во время которой он заявил, что Роберт Мугабе «должен получить уважение и признание, которых он заслуживает как один из и лидеров Зимбабве».