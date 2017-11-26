За добровольную отставку Роберт Мугабе получит 10 миллионов долларов и президентскую зарплату до конца жизни

За согласие добровольно уйти в отставку бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе получит 10 миллионов долларов, иммунитет для своей семьи и неприкосновенность семейных бизнес-активов. Кроме того, до конца жизни ему будут платить президентскую зарплату. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимного члена правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Как пишет The Guardian, сделка была заключена на прошлой неделе после переговоров между представителями Мугабе и высокопоставленными политиками, близкими к Эммерсону Мнангагве, который 24 ноября стал новым президентом Зимбабве.

Источник издания сообщил, что Роберт Мугабе и его семья получат не меньше 10 миллионов долларов в качестве отступных. Первые 5 миллионов бывшему президенту немедленно заплатят наличными, остаток суммы он получит в ближайшие месяцы.

Кроме того, 93-летний Роберт Мугабе будет до конца жизни получать зарплату, которая ему полагалась на должности президента — 150 тысяч долларов. Его жена, 52-летняя Грейс Мугабе будет получать половину этой суммы, тоже до конца жизни.

Роберту Мугабе и его жене разрешили оставить в собственности их особняк в столице Зимбабве Хараре, известный под названием Голубая крыша. Расходы на домашнюю прислугу, охрану, медицинскую помощь и путешествия им будет оплачивать государственный бюджет.

Сделка также затронула бизнес-интересы Мугабе. Активы бывшего президента и членов его семьи не будут конфискованы, сообщил The Guardian чиновник, имевший отношение к переговорам о передаче власти в стране. По его словам, из-за трудностей в составлении списка всех активов семьи Мугабе было отложено объявление о его отставке, которое ожидалось еще 19 ноября.

Ранее новый президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва гарантировал Мугабе и его семье безопасность на территории страны.

Оппозиционные политики раскритиковали сделку, заключенную новыми властями с Робертом Мугабе. «Нас не посвятили ни в какие договоренности. По конституции Мугабе — президент в отставке, и у него нет иммунитета от преследования за нарушения, совершенные во время пребывания у власти», — заявил глава самой влиятельной оппозиционной партии Зимбабве «Движение за демократические перемены» Дуглас Мвонзора.