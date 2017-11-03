В Зимбабве задержали американку, которая назвала президента страны «гоблином»

Полиция Зимбабве задержала гражданку США, которая назвала президента страны Роберта Мугабе «гоблином» в твиттере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на некоммерческую организацию «Юристы Зимбабве — за права человека».

Задержанную зовут Марта ОʼДонован. Она живет в столице Зимбабве Хараре и работает в Magamba TV — компании по производству политических сатирических шоу.

Американку арестовали утром 3 ноября в ее квартире. У нее конфисковали ноутбук. Полиция провела у нее обыск в связи с расследованием дела о «подрыве авторитета или оскорблении президента». Поводом для следственных действий стал твит американки про «гоблина», чьи родственники купили «Роллс-ройс». Имени президента Мугабе ОʼДонован в твите не упомянула.

ZLHR lawyer Obey Shava remains at Harare Central Police Station offering emergency legal support services to Martha O'... Опубликовано Zimbabwe Lawyers for Human Rights 3 ноября 2017 г.

В день ареста американки ее аккаунт в твиттере был заблокирован.

Задержание гражданки Соединенных Штатов подтвердило посольство США в Хараре. Американские дипломаты заявили, что внимательно следят за ситуацией.

Если ОʼДонован признают виновной, ей грозит до года тюрьмы.