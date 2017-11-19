Роберта Мугабе сместили с поста лидера правящей партии

Провластная партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» приняла решение на заседании в воскресенье, 19 ноября, сместить Роберта Мугабе с поста лидера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии, которые присутствовали на обсуждении вопроса судьбы Мугабе.

Новым лидером назначен Эммерсон Мнангагва, который в прошлом был вице-президентом Зимбабве. Мугабе ранее в ноябре обвинил Мнангагву в подготовке государственного переворота и уволил с поста вице-президента.