Роберта Мугабе сместили с поста лидера правящей партии
Провластная партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» приняла решение на заседании в воскресенье, 19 ноября, сместить Роберта Мугабе с поста лидера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии, которые присутствовали на обсуждении вопроса судьбы Мугабе.
Новым лидером назначен Эммерсон Мнангагва, который в прошлом был вице-президентом Зимбабве. Мугабе ранее в ноябре обвинил Мнангагву в подготовке государственного переворота и уволил с поста вице-президента.
15 ноября военные ввели технику в столицу Зимбабве Хараре и поместили 93-летнего президента страны Роберта Мугабе под домашний арест. Военные объявили, что произошедшее не стоит считать военным переворотом, и гарантировали безопасность Мугабе. Позднее лидер Зимбабве появился на публике.
Роберт Мугабе правит Зимбабве на протяжении 37 лет. Он намеревался оставаться у власти и не планировал уходить в отставку в ближайшее время. Супруга Мугабе Грейс, которую считали наиболее вероятным преемником зимбабвийского лидера, покинула страну. Военные выступили против ее назначения главой государства.