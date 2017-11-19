Роберта Мугабе сместили с поста лидера правящей партии

Reuters
12:09, 19 ноября 2017
Требует подтверждения

Провластная партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» приняла решение на заседании в воскресенье, 19 ноября, сместить Роберта Мугабе с поста лидера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии, которые присутствовали на обсуждении вопроса судьбы Мугабе.

Новым лидером назначен Эммерсон Мнангагва, который в прошлом был вице-президентом Зимбабве. Мугабе ранее в ноябре обвинил Мнангагву в подготовке государственного переворота и уволил с поста вице-президента.

15 ноября военные ввели технику в столицу Зимбабве Хараре и поместили 93-летнего президента страны Роберта Мугабе под домашний арест. Военные объявили, что произошедшее не стоит считать военным переворотом, и гарантировали безопасность Мугабе. Позднее лидер Зимбабве появился на публике.
Роберт Мугабе правит Зимбабве на протяжении 37 лет. Он намеревался оставаться у власти и не планировал уходить в отставку в ближайшее время. Супруга Мугабе Грейс, которую считали наиболее вероятным преемником зимбабвийского лидера, покинула страну. Военные выступили против ее назначения главой государства.

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