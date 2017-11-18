истории

Зимбабве призывает Роберта Мугабе уйти в отставку. Фотографии

Meduza
13:24, 18 ноября 2017

Kim Ludbrook / EPA / Scanpix / LETA

18 ноября в столице Зимбабве городе Хараре прошли уличные акции с призывами к отставке диктатора Роберта Мугабе. За три дня до этого высшее военное руководство страны посадило 93-летнего президента под домашний арест, но сам он, по неофициальным данным, добровольно слагать полномочия не хочет, а предлагает дождаться выборов в 2018 году. Зимбабвийцы вышли на улицы, чтобы поприветствовать решение армейского руководства и призвать Мугабе, который находится у власти рекордные 37 лет, уйти в отставку.

На плакате написано: «Нас не спрашивали, когда мы родились в Зимбабве, нам просто повезло»
Philimon Bulawayo / Reuters / Scanpix / LETA
«Мугабе должен уйти»
Kim Ludbrook / EPA / Scanpix / LETA
Tony Karumba / AFP / Scanpix / LETA
«Достаточно — значит достаточно». Мугабе должен уйти
По утверждению корреспондента «Би-Би-Си» в Хараре, в акциях участвуют тысячи человек
AFP / Scanpix / LETA

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