Зимбабве призывает Роберта Мугабе уйти в отставку. Фотографии

18 ноября в столице Зимбабве городе Хараре прошли уличные акции с призывами к отставке диктатора Роберта Мугабе. За три дня до этого высшее военное руководство страны посадило 93-летнего президента под домашний арест, но сам он, по неофициальным данным, добровольно слагать полномочия не хочет, а предлагает дождаться выборов в 2018 году. Зимбабвийцы вышли на улицы, чтобы поприветствовать решение армейского руководства и призвать Мугабе, который находится у власти рекордные 37 лет, уйти в отставку.