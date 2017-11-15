Утром 15 ноября высшее руководство армии Зимбабве ввело военную технику в столицу страны Хараре и посадило под домашний арест 93-летнего президента Роберта Мугабе. Генералы гарантировали безопасность лидера страны и заявили, что их действия нельзя расценивать как «военный переворот». Мугабе был диктатором Зимбабве на протяжении 30 лет, довел страну до гиперинфляции, измерявшейся на пике сотней миллионов процентов в год, однако военные говорят, что президента они не трогают, но хотят разобраться с «преступниками из его окружения». При этом они выступают против того, чтобы Мугабе на посту президента сменила его жена Грейс, которая уже покинула страну.

«Мы хотим прояснить, что это не военный переворот», — заявил генерал зимбабвийской армии Сибусисо Мойо, выступая утром 15 ноября на национальном телевидении Зимбабве. Он заверил, что армия хочет разобраться с «преступниками» из окружения Роберта Мугабе, но не пытается свергнуть его самого. Президент, по словам генерала, находится «в полной безопасности».

Политический кризис в Зимбабве, где уже 31 год правит Роберт Мугабе, достиг пика на прошлой неделе после увольнения вице-президента Эммерсона Мнангагвы и исключения его из правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Президент обвинил Мнангагву в заговоре с целью захвата власти, в том числе — с помощью колдовства. Вице-президент сбежал в ЮАР и заявил оттуда, что его жизни угрожали.

Эммерсон Мнангагва, как и Мугабе, — ветеран войны за независимость Зимбабве от Великобритании в 1970-х годах. До назначения на пост вице-президента он возглавлял несколько министерств и получил прозвище «Крокодил» за свою политическую безжалостность. Мнангагва пользовался поддержкой со стороны армии и считался возможным преемником Мугабе. Вторым преемником называли жену президента Грейс Мугабе, и изгнание Мнангагвы расценили как попытку расчистить дорогу для Грейс.

Эммерсон Мнангагва (слева) и Роберт Мугабе, 21 февраля 2017 года Philimon Bulawayo / Reuters / Scanpix / LETA

Однако против такого сценария выступили военные. В понедельник, 13 ноября главнокомандующий вооруженными силами Зимбабве генерал Константино Чивенга заявил, что не допустит чисток в правящей партии в отношении своих единомышленников, многие из которых «сражались за свободу страны». Чивенга предупредил: «Когда дело касается защиты нашей революции, военные не будут колебаться».

Президент не ответил генералу, а на улицах Хараре и в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что военные готовятся к путчу. Иностранные посольства, в частности, США и Великобритании, попросили своих граждан, находящихся в Зимбабве, соблюдать максимальную осторожность — из-за неопределенной ситуации в стране.

В ночь на 15 ноября в Хараре появилась тяжелая военная техника. В центре столицы, передает AP News, были слышны как минимум три взрыва. Из северных районах города, где живет президент и ряд чиновников, доносились звуки стрельбы. Утром в среду обстановка в столице была относительно спокойной, рассказал корреспондент The New York Times в Хараре. Военные блокировали подходы к правительственным зданиям.

По всей видимости, смена власти в Зимбабве прошла бескровно: сообщений о погибших и раненых нет. Неофициально сообщается о задержании Игнатиуса Чомбо — министра финансов и близкого соратника Грейс Мугабе. Лидера страны заключили под домашний арест. Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что разговаривал с Мугабе и что тот «в порядке».

Пока неизвестно, как на путч, особенно с учетом положения Роберта Мугабе, отреагирует мировое сообщество. На западе его считают диктатором, но в Африке у него все еще много сторонников. Китай, главный торговый партнер Зимбабве, назвал случившееся внутренним делом страны.

Это первый конфликт президента и армии за все годы правления 93-летнего Роберта Мугабе. Армия всегда была основой его режима, который он установил в 1980 году — с момента объявления независимости Зимбабве от Великобритании (первый раз он был избран президентом в 1987 году, а до этого руководил ей в статусе премьер-министра).

Когда Мугабе пришел к власти, у Зимбабве была одна из самых сильных экономик среди африканских государств. Сейчас страна входит в тридцатку самых бедных в мире. В нулевые в Зимбабве начался жесткий экономический кризис, его пик пришелся на 2008 год — тогда ВВП страны упал почти на 18 процентов, а инфляция достигла 231 миллиона процентов. Сейчас экономисты опасаются нового кризиса: по данным на сентябрь 2017-го, инфляция в стране составляла почти 243 процента в год.

Роберт Мугабе с женой Грейс, 18 апреля 2017 года Jekesai Njikizana / AFP / Scanpix / LETA

Экономические проблемы не мешали Мугабе оставаться у власти, он планировал переизбраться на свой пост на выборах в 2018 году. Мугабе уже является самым возрастным президентом в мире; впрочем, Грейс Мугабе заявила в начале 2017-го, что «даже смерть не помешает ее мужу переизбраться». «Однажды, когда Господь назначит Мугабе умереть, мы выставим его труп в качестве кандидата. Увидите, что люди проголосуют за него», — сказала она.

Грейс Мугабе младше своего мужа на 41 год, в роли первой леди она долгое время занималась благотворительной деятельностью. Кроме того, Грейс Мугабе прославилась своей расточительностью; за это ее прозвали «Gucci Грейс». Два года назад, на фоне ухудшения здоровья Мугабе и критики его экономической политики со стороны старых соратников, супруга президента начала заниматься и самостоятельной политической деятельностью.

После захвата власти военными Грейс Мугабе удалось сбежать из страны. Предполагается, что она направилась в Намибию.