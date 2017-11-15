Жена Роберта Мугабе бежала из Зимбабве после захвата власти военными
Грейс Мугабе, супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе, покинула страну после захвата власти военными. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителя правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт, а также на одного из оппозиционных политиков. Такую же информацию распространил Sky News со ссылкой на неназванные источники.
Предполагается, что Грейс Мугабе отправилась в Намибию.
Вместе с тем агентство ANA сообщило, что Роберт Мугабе ведет переговоры с военными: он якобы согласен уйти в отставку, если его жене позволят покинуть страну. Подтверждения этой информации нет.
Роберт Мугабе заключен под домашний арест, эту информацию подтвердил президент ЮАР Джейкоб Зума. Ранее военные, захватившие власть в Зимбабве, заявили, что президент страны «находится в безопасности». В заявлении военных говорилось, что они не совершают государственный переворот и не свергают Мугабе, а выступают против «преступников» в его окружении. Некоторые сторонники Мугабе задержаны.