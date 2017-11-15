Военные объявили о захвате власти в Зимбабве

Представители армии объявили о захвате власти в Зимбабве. Соответствующее заявление было выпущено по национальному телевидению 15 ноября.

В выступлении отмечается, что армия не пытается свергнуть президента страны Роберта Мугабе, но хочет разобраться с «преступниками» в его окружении. Сам президент, как утверждается, находится «в полной безопасности».

При этом сообщается о задержании министра финансов Игнатиуса Чомбо — руководителя одной из фракций правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт.

Объявление о захвате власти было сделано после того, как в столице страны Хараре появилась военная техника и начались перестрелки. Выстрелы были слышны в том числе около резиденции Мугабе.

Поводом для конфликта между военными и руководством страны стала отставка вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы. 13 ноября командующий армией генерал Константино Чивенга объявил, что не допустит чисток в отношении своих единомышленников в правящей партии.

Чивенга выступил против того, чтобы вместо Мнангагвы преемником президента Мугабе стала его жена Грейс Мугабе