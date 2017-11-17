Все говорят про Роберта Мугабе. Что нужно знать, чтобы поддержать беседу о знаменитом африканском диктаторе?

Группа влиятельных военных Зимбабве 15 ноября посадила под домашний арест 93-летнего президента Роберта Мугабе. Его жена Грейс, считавшаяся одним из двух вероятных преемников, бежала из страны; вторым был вице-президент Эммерсон Мнангагва — его сам президент на прошлой неделе обвинил в попытке захвата власти и отправил в отставку. 93-летний Мугабе управляет Зимбабве уже 37 лет, это старейший глава государства на планете, один из самых долго правящих президентов в Африке, а также один из самых узнаваемых диктаторов в мире. По неофициальным данным , и после переворота Мугабе отказался добровольно отдать власть, заявив, что намерен исполнять свои обязанности до следующих президентских выборов, назначенных на 2018 год. «Медуза» рассказывает, что нужно знать, чтобы поддержать разговор о Мугабе.

Как Роберт Мугабе пришел к власти?

Роберт Мугабе по профессии учитель, но с 1960-х годов он занимался политической деятельностью. В то время Зимбабве была самоуправляемой колонией Великобритании и находилась под контролем правительства белого меньшинства, проводившего политику сегрегации.

С конца 1960-х до 1979 года в стране шла война за независимость, во время которой выделились две националистические партии. Мугабе возглавил одну из них — «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНУ). В 1980-м, когда Зимбабве наконец получила независимость, ЗАНУ взяла большинство голосов на парламентских выборах, а Мугабе стал первым премьер-министром страны. Спустя семь лет, в 1987-м, он изменил местную конституцию, упразднив должность премьера, а себя назначив президентом (позднее он пять раз выигрывал президентские выборы).

Мугабе был хорошим президентом?

Когда Мугабе пришел к власти, у Зимбабве была одна из самых сильных экономик среди африканских государств. Сейчас страна входит в тридцатку беднейших в мире. Однако в первые годы независимости и правления премьера Мугабе зимбабвийцы были довольны своим руководителем. По нескольким причинам.

Мугабе стал премьер-министром по результатам легитимых парламентских выборов. Он был одним из символов революции и пользовался народной поддержкой не только в Зимбабве, но и за рубежом. Кроме того, возглавив страну с устойчивой экономикой, Мугабе вкладывал деньги в социальную сферу: за первые десять лет его правления траты на образование и здравоохранение выросли втрое.

Мугабе вообще придерживался левых взглядов: он установил размер минимальной зарплаты, стимулировал создание рабочих мест, сдерживал ставки по кредитам.

Однако в начале нулевых в стране начался кризис, пик которого пришелся на 2008 год. Тогда внешний долг составил 131% от ВВП, сам ВВП упал почти на 18%. В конце 2008-го инфляция достигала 79 миллиардов процентов в месяц; цены удваивались каждые 24 часа.

В 2009 году Мугабе вынужден был отказаться от национальной валюты — зимбабвийского доллара — и перейти на расчеты американским долларом и южноафриканским рандом. С тех пор рост ВВП страны больше не падал до отрицательных значений, хотя в 2016-м замедлился почти до нуля. Сейчас в Зимбабве опасаются нового кризиса.

Почему в стране случился такой серьезный кризис? И чем еще известен Мугабе?

Мугабе известен еще и тем, что он выгнал из Зимбабве белых фермеров. Именно эта «ускоренная земельная реформа» и считается главной причиной кризиса.

Когда Зимбабве в 1980 году объявила независимость, 80% пахотных земель в стране принадлежали пяти процентам белых жителей. Перераспределение земли было одной из основных целей революции, однако соглашение с Великобританией устанавливало десятилетний мораторий на такую реформу. Первый список ферм, подлежавших обязательной продаже государству, был составлен только в начале 1990-х.

В 2000 году чернокожее население захватило несколько ферм, принадлежавших белым; суд признал эти действия незаконными. Мугабе в ответ назвал белых «врагами государства» и объявил о начале «ускоренной аграрной реформы». За следующие три года около 4300 ферм перешли в управление более 127 тысяч черных крестьян. Потомки колонизаторов массово бежали из страны, а у новых владельцев ферм не было необходимых навыков, чтобы ими управлять. Из-за этого урожайность снизилась, и Зимбабве пришлось закупать продовольствие за границей.

Тем не менее, Мугабе не отказался от земельной реформы. К 2017 году, по его словам, лишь 73 фермы в стране остались в собственности у белых.

А чем прославилась его жена, которую считали преемницей Мугабе?

По всей видимости, из-за политических амбиций Грейс Мугабе и произошел переворот. До него она прославилась главным образом своей расточительностью (за это ее прозвали «Gucci Грейс») и несдержанностью. В августе 2017 года Грейс Мугабе избила южноафриканскую модель Габриэллу Энджелс. Инцидент произошел в номере отеля в Йоханнесбурге, где девушка находилась вместе с сыновьями Грейс. По ее словам, жена президента Зимбабве ворвалась в помещение и принялась бить удлинителем всех, кто там был; Энджелс она разбила лоб. Девушка обвинила Грейс Мугабе нападении, но первая леди Зимбабве не явилась в суд — она воспользовалась полученной от ЮАР дипломатической неприкосновенностью и вернулась на родину.

Как Мугабе удалось так долго удерживать власть?

С помощью расправ над оппозицией и фальсификации выборов. Став премьер-министром, Мугабе сформировал спецподразделение «Пятая бригада», бойцы которого до 1987 года арестовали и убили до 20 тысяч оппозиционеров из партии «Зимбабвийский африканский народный союз» (ЗАПУ) и их сторонников. Дело закончилось объединением двух партий и превращением Зимбабве в однопартийное государство.

Роберт Мугабе и Морган Цвангираи, 22 июля 2008 года. Xinhua / Photoshot / Scanpix / LETA

С годами выборы в Зимбабве становились все менее свободными, говорит профессор истории Университета Иллинойса (США) Тереза Барнс. Самой известной, с точки зрения нарушений, стала избирательная кампания 2008 года. Оппозиционер Морган Цвангираи победил в первом туре президентских выборов, но из-за атак на своих сторонников снял кандидатуру незадолго до второго. Он заявил, что не может наблюдать, «как людей убивают ради власти».

Мугабе во втором туре выборов набрал 85,5% голосов — и это на фоне чудовищной гиперинфляции.

Про Мугабе плохо думают во всем мире?

В Африке у Роберта Мугабе до сих пор репутация борца за свободу. Он поддерживает тесные связи с другими президентами, многие из которых, как и он сам, в прошлом боролись за независимость своих стран.

Отношения с Западом у президента Зимбабве предсказуемо не складываются. В конце 1990-х — начале нулевых США и Евросоюз ввели санкции против режима Мугабе, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие западные доноры приостановили финансовую помощь Зимбабве, обвиняя Мугабе в крахе экономики. Он в ответ не раз давал понять, что не собирается считаться с мнением США и Великобритании. «Только Бог, назначивший меня, сможет меня снять! Не и не британцы!» — заявил он перед выборами 2008 года.

А как к Мугабе относятся в России?

Отношения с Россией у Зимбабве никогда не были враждебными, хотя товарооборот между двумя странами не достигает и 100 миллионов долларов в год. Тем не менее, в 2016-м российское правительство объявило об амбициозных планах по добыче нефти, золота и платины в Зимбабве.

Роберт Мугабе приезжал в Москву минимум трижды, в последний раз — на 70-летие Победы в 2015 году. Тогда он предложил президенту Владимиру Путину вместе бороться с «империализмом». «Соединенные Штаты Америки, затем Европа ввели против вас санкции. Вы против санкций — и мы тоже», — заявил Роберт Мугабе.