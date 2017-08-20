ЮАР дала жене Роберта Мугабе дипломатическую неприкосновенность. Ее обвинили в нападении на местную модель

Правительственная газета Южной Африки
12:16, 20 августа 2017
Надежный источник

МИД Южной Африки дал Грейс Мугабе — жене президента Зимбабве Роберта Мугабе — дипломатическую неприкосновенность. Об этом сообщается в материалах официального печатного органа страны от 20 августа.

Ранее стало известно, что Грейс Мугабе вернулась из ЮАР в Зимбабве, хотя против нее выдвинули обвинения в нападении. Супруги Мугабе прибыли в Хараре утром 20 августа.

Президент Мугабе вернулся домой.
Южноафриканская модель Габриэла Энджелс обвинила Грейс Мугабе в том, что она избила ее удлинителем в номере отеля. Мугабе в суд не явилась, но источники Reuters заявляли, что она намерена получить дипломатическую неприкосновенность.
В ожидании решения о дипломатической неприкосновенности полиция ЮАР обещала ввести усиленный пограничный контроль.

Обвинения в нападении против Грейс Мугабе

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